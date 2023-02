Arderá Cámara de Diputados

Anunciarán adhesión a Ebrard grupos afines

Realizan foro sobre juventud Juarenses

Alcalde de Parral en problemas por violencia de género

Ariel Fernández sin capital político

La que pisó fuerte allá en la tierra queretana, cuna de la Constitución de 1917, fue Maru Campos, la gobernadora asistió a la reunión de la Conago en la que se celebró la ceremonia de conmemoración del 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Allá estuvo la titular del ejecutivo estatal a la derecha del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador quien encabezó el acto protocolario.

A la reunión asistieron los representantes de los tres poderes del estado y los mandatarios estatales que conforman la Comisión Nacional de Gobernadores.

Maru Campos estuvo muy cerca de Andrés Manuel López Obrador con quien ha tratado de llevar la fiesta en paz, pese a los roces que han ocurrido entre la federación y el estado por los temas de inseguridad en la entidad chihuahuense.

En la reunión de la Conago el gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz fue electo presidente de la Comisión para el periodo 2023-2024.

****

Trascendió que la minuta del Plan B para la Reforma Electoral que contempla un paquete de 4 leyes, modificado por la Cámara de Diputados, pasará para su análisis y discusión por las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, que preside el senador por Chihuahua, Rafael Espino de la Peña.

Y aunque esta enmienda deberá ser dictaminada en próximas fechas en el Senado, el congresista Espino de la Peña ya advirtió que la propuesta será discutida hasta la próxima semana porque no permitirá sacarla de fast track, antes, será sometida a un riguroso análisis y consenso con las demás fracciones parlamentarias.

Sin duda este tema y otras iniciativas más, recaerán en la responsabilidad del legislador chihuahuense quien ya se caracterizó por ser un político de diálogo y de acuerdos. Para fortuna de varios, la Comisión que preside el Senador Espino, recibirá y procesará con estricto apego al proceso parlamentario las reformas de mayor interés para la 4T.

****

El que sigue de mal en peor es el presidente municipal de la capital del mundo César Alberto Peña Valles. Urge que alguien lo prepare con un buen curso en materia de respeto a las profesiones.

Ya es un secreto a voces que el alcalde de Parral de filiación de color naranja (MC), tienen en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDEH), dos expedientes por denuncias.

Hace algunos meses el Tribunal Estatal Electoral lo exhibió por su actitud de violencia de género en contra de una de las regidoras del ayuntamiento de Parral.

Ahora, se supo que el alcalde tiene abiertos otros dos expedientes en la CEDH por acciones de agresividad en contra de algunas regidoras y de periodistas.

Con esas actitudes, quien sabe dónde vaya a parar el presidente municipal César Alberto Peña.

****

Y el que se aventó tremendo ridículo fue el ex alcalde de Aquiles Serdán, el ex priísta Ariel Fernández Martínez, quien ahora usa en su chamarra el color del partido Morena.

El ex edil, el pasado sábado organizó un evento en el salón grande del hotel el Mirador, con capacidad para 500 personas. Dicen que solo reunió a unas 100 personas priístas, mismas que renunciaron a ese Instituto Político.

Así que, en Morena, pusieron en duda la capacidad y el capital político del que dijo Ariel que tenía y todo se convirtió en un vil ridículo. Vaya decepción que se llevaron los morenistas de la entidad.

Ariel Fernández, es el nuevo Secretario Técnico del Comité Estatal de Morena, luego de renunciar al PRI donde fungía como secretario general adjunto.

****

Este lunes se realizará la presentación oficial de los distintos grupos de apoyo que respaldan en Chihuahua las aspiraciones del canciller Marcelo Ebrard para la candidatura presidencial en el año 2024.

Esto en una rueda de prensa convocada para medios de comunicación en punto de la una de la tarde en las instalaciones del Hotel Quality Inn San Francisco, donde participarán los liderazgos que respaldan el esfuerzo por darle continuidad a la 4T por medio de la figura del actual Secretario de Relaciones Exteriores de México.

Será el diputado Miguel Prado, en su calidad de Delegado Especial de Marcelo Ebrard en el Estado de Chihuahua, quien encabezará este evento de presentación, con el respaldo de distintas organizaciones políticas que se suman en buscar un mejor futuro para nuestra nación.

Participarán grupos como #SigueMarcelo de Mayte Vargas, el Movimiento Esperanza y Continuidad de José Ríos, Diálogos Progresistas de Héctor Ochoa, Oscar Kury de Movimiento Progresista y Helen García de Avanzada Progresista.

Marcelo Ebrard desde la perspectiva positiva de crecimiento y solidaridad de corto, mediano y largo plazo, es la mejor opción para generar un mejor futuro para las familias mexicanas, basados en las premisas que la 4ª Transformación imprimió por medio de la figura de Andrés Manuel López Obrador.

La continuidad e incorporación de políticas de desarrollo son parte de las ideas que Marcelo Ebrard ha mostrado en el ejercicio político y de gobierno, por lo que se considera la mejor opción para suceder los ideales de la transformación que se ha emprendido en México.

Las organizaciones que se suman a este proyecto son respaldadas por miles de voluntades dentro de Chihuahua y a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que en ello existan más intereses que el beneficio de quienes menos tienen.

Existen decenas de miles de mexicanos que ya visualizan la opción de Ebrard como la más promisoria para responder a las necesidades del proyecto de nación que Andrés Manuel López Obrador plantea en un momento histórico que se vive como país y dentro de una vorágine global.

****

La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en su capítulo México llevó a cabo el foro “Lo que nos toca” sobre juventud juarense en formato de mesa de diálogo donde se convocó y dio voz a jóvenes que representan a asociaciones civiles, gobierno, legisladores, cámaras empresariales y partidos políticos. El evento tuvo lugar en la antigua presidencia municipal en el centro de Ciudad Juárez. Asistieron representantes de: IMJJUAREZ, PAN, PRI, PRD, MORENA, PVEM, MC, FICOSEC, Fundación Paso del Norte, Red Tira Paro, Techo comunitario, COPARMEX, Plan Estratégico, UACJ, entre otros jóvenes.

Dentro del dialogo los participantes identificaron los siguientes retos

1) Focalizar por zonas y regiones las políticas públicas en materia de juventud.

2) Impulsar pensamiento crítico a través de la educación, reformando los planes educativos hacia las habilidades para la vida y desarrollo humano.

3) Fomentar el apoyo y estímulos fiscales para emprendedores, así como la empleabilidad y en oficios básicos.

4) Acercar temas culturales a las colonias populares.

5) Generar agendas juveniles y espacios de mayor participación en los partidos políticos e instancias públicas

6) Disminuir la violencia que afecta a jóvenes y las políticas de desarrollo han fallado principalmente en materia de prevención del delito y reinserción.

7) Apoyo a jóvenes migrantes para regular su situación migratoria y trabajar en el desarrollo integral de los mismos. 8) Programas o políticas de acción para el cuidado y promoción de la salud mental de la juventud;

9) Generar mecanismos de apoyo para acceso a vivienda y conectividad por la amplitud de la mancha urbana;

10) Mayor acceso a información de manera sencilla; entre otros. De igual manera se mencionaron los proyectos y áreas en las que se encuentra trabajando cada uno de los participantes, así como los proyectos que siguen pendientes y el compromiso actual que asume cada uno de ellos en favor de la juventud juarense.