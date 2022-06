By

La estrategia de la gobernadora Maru Campos de combate a la inseguridad pública que atenta contra la tranquilidad de los juarenses es reactiva y no proactiva.

Al menos así parece después de las dos reacciones que ha tenido la titular del ejecutivo estatal en dos hechos violentos de alto impacto, que han trastocado las fibras más sensibles de la comunidad fronteriza: los incendios provocados por integrantes de una banda criminal a mediados de enero pasado y los homicidios múltiples, entre los que destaca, el ocurrido el pasado viernes en el restaurante Denny’s.

Cuando Maru rindió protesta en la plaza de la X juró garantizar la seguridad de los fronterizos, y ratificó ese compromiso a principios de marzo cuando presentó aquí su Plan Estatal de Desarrollo, en el cual prioriza la seguridad pública.

Sin embargo, a nueve meses de haber tomado las riendas de la seguridad en el estado no ha podido sentar las bases para cumplir con ese compromiso.

La estrategia en contra de la inseguridad no ha permitido, ni por asomo, que los fronterizos tengan garantizadas las condiciones básicas que les permitan la convivencia pacífica, como el acudir a un restaurante o pasear por la calle sin el temor a ser víctima o testigo de un hecho violento como el del Denny´s.

***

En enero cuando ocurrieron los incendios de varios vehículos y de un Oxxo, la gobernadora y su equipo de colaboradores en materia de seguridad respondieron a esos delitos una vez que ya se habían cometido.

Incluso, en aquella ocasión, la reacción de la gobernadora fue cancelar su agenda de trabajo para trasladarse a Juárez y convocar, en calidad de urgente, a reunión de la Mesa de Seguridad conformada por funcionarios de los tres niveles de gobierno, del sector social y la iniciativa privada.

Ahí todos reunidos, analizaron las estrategias de seguridad a seguir tras dichos actos violentos y prácticamente improvisaron ajustes al plan anticrimen implementado en conjunto.

La justificación de las autoridades de aquellos incendios provocados fue que, esos ataques fueron la respuesta del crimen organizado al supuesto cúmulo de acciones en el marco del Operativo Juntos por Juárez.

Tras aquellos lamentables hechos, Maru ofreció mensaje en redes sociales y medios en donde habló sobre reuniones con el gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, para evaluar acciones a seguir.

En ese momento de improvisación la gobernadora Maru Campos Galván solicitó rentar un helicóptero para sobrevolar y vigilar las calles de Juárez; entre otras acciones, como la implementación de la Plataforma Centinela.

Hasta la fecha la ciudadanía desconoce cuáles son los resultados del helicóptero; y, por cierto, este aparato no aparece en los eventos importantes.

La reingeniería a la estrategia de seguridad que prometieron nunca llegó; pese a la presencia policial los delitos, sobre todo los homicidios, no bajan; no hay proximidad social; no hay programas de prevención, ni para resarcir el tejido social.

**

Ahora, después del ataque a dos mujeres y a dos hombres en el Denny’s la gobernadora Maru Campos repitió el guion, la dosis; les volvió a dar atole con el dedo a los juarenses.

Hubo mensaje con video; hubo suspensión de agenda de trabajo para encabezar reunión urgente con la Mesa de Seguridad, para hacer ajustes a la estrategia tras los últimos acontecimientos violentos.

En su reacción, Campos recurrió a la trillada narrativa de todos los gobernantes: “los hechos ocurridos en ciudad Juárez son absolutamente inaceptables y no vamos a permitir que estos sigan ocurriendo”. Tal y como lo dijo en enero, después de los incendios.

“Este gobierno ha asumido la responsabilidad irrenunciable de atender este tema de seguridad y aquí estamos”, dijo Maru a través de un video que fue colocado en sus redes sociales.

Agregó que: “el día de hoy una vez más atendiendo este tema que tanto nos ha lastimado, no hemos escatimado, ni escatimaremos recursos desde nuestra trinchera para atender estos problemas de violencia en Ciudad Juárez”.

Aseguró que “los proyectos de seguridad están en marcha y las operaciones de inteligencia y combate a las organizaciones delictivas siguen avanzando”.

“Ante los hechos hemos desplegado un operativo especial aquí en Ciudad Juárez”. Tal y como lo hicieron en el pasado.

“Operativos con refuerzos en elementos de la policía estatal; así como un patrullaje aéreo de manera permanente por medio de helicópteros”. Lo mismo que dijo anteriormente, ¿y los resultados del primer helicóptero? Al final del día son los chihuahuenses los que pagan esas horas de vuelo.

Lo demás, es lo mismo: patrullaje reforzado y más bla bla bla… algo de demagogia y poco de estrategia.

Y Pese a los hechos violentos, el secretario de Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya asegura que han logrado la reducción de un 20 por ciento en materia de homicidios, en comparación de los primeros nueve meses del actual gobierno, contra los últimos nueve meses de la administración del paseño Javier Corral.

***

El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez se auto facultó para brindarle todo el apoyo del priísmo chihuahuense a su benefactor, el apestado Alejandro Moreno “Alito”, al que ya no quieren ni en su casa.

Dejemos afuera las famosas vacas sagradas del tricolor, pero Domínguez no tuvo el atino de consultar a los priístas de a pie, para ver que pensaban de los audios escándalos de Alito y de las denuncias que le tiene enderezadas la Fiscalía General de Campeche.

Sólo esperan los priistas que Alejandro atine a informar y a defender cara a cara lo indefendible. Ya que el fantasmal Jaime Cano ni por asomo se aparece.

Por cierto, este fin de semana una vez más fue puesto a prueba el liderazgo de Alejandro Domínguez, quien logró imponer una de sus fichas en el Comité, se trata de Aldonza González quien el pasado fin de semana rindió protesta al frente del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (Onmpri).

La dirigente nacional del Onmpri, Monserrat Alicia Arcos Velázquez, fue la encargada de tomar la protesta a las integrantes de cada una de las secretarías de este organismo de mujeres priístas.

**

La delegación regional de Bienestar se desligó de la “Fundación Bienestar” una empresa dedicada a otorgar préstamos económicos y que fue denunciada en redes sociales como fraudulenta.

¡Aguas, Bienestar defrauda a juarenses! Corrió el confuso título en redes sociales.

Pero en realidad el aviso se trata de una empresa de nombre Fundación Bienestar que viene defraudando a varios juarenses con supuestos préstamos que nunca entregan.

La empresa opera en el local 303 del Edificio Plaza Grande en Avenida de la Raza número 5385.

Se trata de una empresa defraudadora ofreciendo préstamos de 50 mil a 70 mil pesos o más, según se dejen.

Operan pidiendo 3 mil por celebrar contrato, luego les piden 5 mil para un supuesto seguro, y así se la llevan.

Cuando la gente se desespera entonces les dicen que si gusta cancelar el contrato tiene una penalización de 2 mil 500 pesos y siguen con el fraude.

Hoy les cayó la Fiscalía del Estado a través de delitos patrimoniales.

Lo peor es que utilizan el nombre de Bienestar, como el gobierno, y confunden a la gente.

La gente pobre es la más necesitada y desgraciadamente son las víctimas.

“Ni la Secretaría del Bienestar, ni ninguno de sus programas tiene relación alguna con organización que opera en Plaza Grande”, advirtió Elizabeth Guzmán Argueta, delegada regional de Bienestar.