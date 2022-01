By

Hasta este fin de semana y con más de seis millones de firmas pendientes por capturar, el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que las personas y organizaciones promoventes de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador revivieron a más de 17 mil muertos y ‘liberaron’ a más de mil personas que están en prisión con una sentencia firme.

El 10 de enero, MILENIO informó que el Instituto Nacional Electoral ya había detectado cinco mil muertos, las cuales se dispararon a 12 mil el 19 de enero y hasta este fin de semana aumentó a 17 mil 833 y la cifra seguirá aumentando con millones de formatos que aún no se cotejan con la Lista Nominal de Electores vigente.

Las personas y organizaciones promoventes de la revocación de mandato simularon que éstos miles de difuntos acudieron personalmente a entregarles su apoyo, entregaron una copia de su credencial de elector y firmaron estando de acuerdo en que se logre la consulta para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador puede continuar con su gobierno o debe terminarlo antes por pérdida de confianza como indica la Constitución.

De estas 17 mil 833, sólo 57 se enviaron mediante la aplicación móvil en la que uno de los requisitos para terminar el proceso era tomar una fotografía en tiempo real a la persona propietaria de la credencial. El resto, son las detectadas hasta ahora en las más de tres millones de firmas comparadas con la Lista Nominal, de las más de nueve millones recibidas en formatos impresos.

Además, suman mil 265 personas que, a pesar de estar en prisión con una sentencia firme, por lo que tienen sus derechos políticos suspendidos, las organizaciones aseguraron que les dieron sus firmas. 704 se detectaron en los formatos impresos y 561 en la aplicación móvil.

En el caso de las firmas impresas que se encuentran en revisión, en total, 49 mil 932 se encuentran dados de baja del padrón electoral, por lo que fueron descartadas. Además de las defunciones y suspensión de derechos políticos, 522 estaban duplicados, 127 tenían datos irregulares, 28 mil 480 ya no tenían vigencia y 142 reportaban domicilios irregulares.

De las más de 700 mil inconsistencias en general, destacan 106 mil 534 no tenían la copia de la credencial de elector, otros ocho mil 454 no tenían la firma de las personas que presuntamente apoyaron el ejercicio y 280 mil 299 que no se encontraron en la Lista Nominal.

Esta semana, el INE comenzará las audiencias con las personas y organizaciones que busquen aclaraciones por las firmas las cuales no se contaron como válidas y también llamará a cuentas a aquellas que entregaron estos apoyos de muertos y presos.

Las personas que detecten que sus firmas o las de sus familiares, difuntos o en prisión, fueron registradas sin su consentimiento, pueden presentar una queja ante la autoridad electoral para que comience una investigación por mal uso de datos personales y se deslinden responsabilidades.

