El mundo entero sigue consternado

Mas marucampistas que morenos

Bachilleres da toque fresco al Cabildo

Mañana se verán las caras Maru y Loera

Mary Adame no se queda con nada

El mundo entero sigue consternado por la masacre ocurrida el martes en una escuela de Uvalde, Texas en la que murieron 19 niños, 2 maestras y él mismo agresor Salvador Ramos, quien había cumplido hace poco los 18 años.

Esta tragedia ha sido condenada por el Papa Francisco quien envió sus condolencias en un telegrama dirigido al arzobispo de San Antonio, Texas, Gustavo García-Siller, y se unió a toda la comunidad para encomendar las almas de los niños y profesoras fallecidos.

El sumo pontífice de la iglesia católica también pidió se termine con la circulación indiscriminada de armas en Estados Unidos.

A las condolencias se sumaron actores, actrices, deportistas, defensores de los derechos humanos, activistas, organizaciones, migrantes, periodistas, todo tipo de políticos y mandatarios de estado.

Uno de ellos fue el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que en la mañanera de ayer lamentó la masacre y se refirió a que muchas de las víctimas son de origen mexicano.

Indicó que a través de la cancillería mexicana su gobierno va a dar todo el apoyo a las familias de origen mexicano.

“Enviamos una condolencia y nuestra solidaridad a los familiares de los niños que perdieron la vida ayer; les mandamos un abrazo muy fuerte; como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país”, dijo.

“Qué lamentable que suceda esto; nos duele mucho que haya este tipo de desgracias. Y también nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos”.

Por su parte el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó los hechos y se cuestionó hasta cuándo van a seguir viviendo los americanos este tipo de tragedias; y hasta cuándo estarán dispuestos a vivir con estas matanzas.

**

Una vez más las preguntas que se escuchan por todo el mundo y especialmente en el país vecino son: ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Por qué proliferan las armas en cantidades industriales? ¿Por qué es más fácil comprar un arma que una Coca-Cola?

Estas viejas interrogantes que retumban por todo lo ancho de la unión americana arrecian después de la masacre del martes pasado en la escuela de Uvalde, Texas en donde murieron 19 estudiantes y dos maestras.

Apenas en días pasados otras 10 personas de origen afroamericano murieron a tiros, luego de que un tirador irrumpió armado como elemento de élite del ejército americano en un supermercado en Buffalo, Nueva York e indiscriminadamente disparó contra las víctimas.

Estas masacres se suman a decenas más ocurridas en Estados Unidos, como la pasada en agosto de 2019 en un Walmart de la vecina ciudad de El Paso, Texas en donde veinte personas fueron asesinadas por un joven de 21 años.

También este nuevo ataque a niños en Texas trajo a la memoria de muchos, la tragedia ocurrida en diciembre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, Connecticut en donde murieron 26 personas.

Cuando se pensaba que aquella tragedia de 2012 era el punto de inflexión de la historia de la industria lucrativa de las armas en Estados Unidos.

Todos saben que la proliferación de armas y la facilidad para adquirirlas es el origen del problema de este tipo de ataques. El problema esta diagnosticado pero los estadounidenses no hacen nada por arreglarlo.

Visto está que esto va a seguir pasando y cada vez más, porque existe una correlación entre la disponibilidad de armas y la cantidad de tiroteos contra civiles, contra niños, contra mujeres, contra minorías, es contundente.

La influencia y el poder de la Asociación Nacional del Rifle es tan grande que han corrompido por décadas a políticos particularmente del Partido Republicano, para mantener vigente el derecho de los estadounidenses a poseer armas para la defensa personal como para actividades recreativas.

La tragedia del martes una vez más destapa la polémica discusión del tema de las armas entre una población dividida, con unos a favor de tener armas para la defensa personal y otros que rechazan esta libertad para adquirir todo tipo de armas.

El tema es muy complicado, pero una vez más se abre el debate porque nuevamente están los que exigen regular la venta de armas y los usuarios comunes que dicen que ellos sí le van a enseñar a sus hijos a utilizar un arma.

Esta tragedia, como la ocurrida en Walmart de Cielo Vista Mall, pegó duramente a los mexicanos por la cercanía, ya que la masacre que sucedió en la ciudad ubicada en el condado de Uvalde en el estado estadounidense de Texas se localiza a una hora de la frontera de México, justo con Piedras Negras Coahuila.

Actualmente las armerías se han multiplicado a lo largo de toda la frontera con México y para estos establecimientos representa un gran negocio porque muchas de ellas surten a los narcos mexicanos.

***

El cabildo del honorable Ayuntamiento se pintó ayer de azul con la aprobación por mayoría del dictamen de la Comisión de Gobernación concerniente a la reforma constitucional al Poder Judicial del Estado.

Cuando algunos ilusos morenos esperaban que, por congruencia, los regidores de Morena votaran en contra del dictamen, tal y como hicieron los diputados del grupo parlamentario de Morena en contra de la iniciativa presentada por el diputado panista Mario Vázquez.

Sin embargo, no ocurrió y todos los ediles de Morena votaron en bloque a favor del dictamen de iniciativa que avala el proyecto de reforma judicial, debatido y aprobado en días pasados en el Congreso del Estado.

Y el que no niega la cruz de su parroquia es el regidor corralista Enrique “Quique” Torres, quien votó en contra del dictamen junto con la regidora Tania Maldonado de Movimiento Ciudadano.

Esta acción deja claro la división que existe entre el grupo de morenos de Cruz Pérez Cuéllar y el grupo político de Juan Carlos Loera de la Rosa a quien los diputados locales le deben el puesto.

***

Un grupo de estudiantes de Bachilleres le dieron un toque fresco a la sesión de Cabildo celebrada ayer allá en el tercer piso de la Unidad Administrativa Benito Juárez.

Los jóvenes alumnos de los diversos planteles fueron acompañados por la coordinadora del Cobach Zona Norte, Laurita Robledo. Es la primera vez que estudiantes d

e los planteles 5, 7, 16 y 19 de Bachilleres acudieron a una sesión pública de Cabildo.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar les dio la cordial bienvenida a los alumnos a quienes les interesó el proyecto de acuerdo de la Comisión de Educación y Cultura, para instruir a la Dirección de Educación para que, en coordinación con la Secretaría de Educación y Deporte, del estado de Chihuahua, hagan un diagnóstico sobre la situación actual de los estudiantes con relación al acceso a alimentos saludables.

Vale destacar que el objetivo de la invitación de los jóvenes estudiantes es para aterrizar el proyecto que encabeza la regidora panista Austria Galindo de crear el “Cabildo Juvenil”, el cual por cierto ya fue aprobado y del cual los alumnos de Bachilleres serán parte.

***

Luego de las diferencias entre la gobernadora Maru Campos y el delegado del Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa quien no invitó a la mandataria estatal a la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador en días pasados por el estado de Sonora, mañana viernes coincidirán en Guadalupe y Calvo municipio que será visitado por el primer mandatario.

Maru Campos culpó a inicio de semana a Juan Carlos Loera de no haber sido invitada a la reunión en Sahuaripa, Sonora por tener todavía resentimiento personal y político por el pasado proceso electoral cuando fue derrotado estrepitosamente por la hoy gobernadora de Chihuahua.

La ejecutiva estatal presumió la buena relación institucional que tiene con el mandatario López Obrador; todo lo contrario, con el superdelegado que todavía no digiere su derrota electoral de 2021.

Maru Campos declaró a los medios de comunicación que le daba gusto que el delegado Loera de la Rosa no estuviera a cargo de la agenda del presidente de México, esto luego de la confrontación entre las declaraciones que hubo entre Juan Carlos Loera y Maru Campos.

En tanto, Loera de la Rosa le contestó a la gobernadora del estado a través de las redes sociales que no es el responsable de hacer las invitaciones de las giras del presidente de la república, esto luego del reclamo de la ejecutiva estatal que no fue invitada al evento en el estado de Sonora en días pasados.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador vendrá el próximo 27 de marzo al municipio de Guadalupe y Calvo donde encabezará apoyos del Bienestar, entre otros temas de interés para la región del estado de Chihuahua.

***

Los ataques internos entre los regidores de Morena van en aumento acusándose mutuamente y es que ya se mira dos bandos de la fracción morenista; sin embargo, hay una regidora que grita a los cuatro vientos que su trabajo es por Juárez y hay un respeto mutuo con el presidente municipal.

La regidora Mary Adame no se quedó con nada al recordar que hay regidores de Morena que se dan golpes de pecho al manifestar total apoyo a Cruz Pérez Cuéllar cuando en un inicio criticaron a nuestro presidente municipal -así lo dijo Mary Adame- y le gritaban que estuviera fuera de Morena.

La regidora María Dolores Adame se refirió a su compañera Patricia Mendoza que junto con su esposo solo tenia muchos calificativos al hoy alcalde de Juárez.

La regidora de Morena quien es la primera regidora en la planilla de Morena en el Cabildo aseveró solo ha recibido de su presidente municipal, un trato afable y de respeto y conoce su ideología y principios, como morenista, Obradorista y Barzonista que es.

Aseguró que desde el principio apostó por Cruz Pérez Cuéllar, incluso lo apoyó tanto al interior del partido como en las colonias.

Reiteró que seguirá apoyando con la persona que busque el bien común y con los principios de No Robar, No Mentir y No Traicionar al pueblo.