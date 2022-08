Estados Unidos llevó a cabo una operación antiterrorista contra un objetivo “significativo” de Al Qaeda en Afganistán durante el fin de semana, dijeron funcionarios estadounidenses este lunes, marcando la primera operación estadounidense conocida desde que las tropas y diplomáticos estadounidenses abandonaron el país el año pasado.

La agencia Reuters reportó que Ayman al-Zawahri fue abatido en el ataque de drones llevado a cabo por la CIA este fin de semana.

Uno de los funcionarios, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la CIA llevó a cabo un ataque con drones en Kabul el domingo. The New York Times informó que la operación no fue llevada a cabo por el Ejército y que no hay víctimas civiles.

En un comunicado, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid confirmó que se produjo un ataque y lo condenó enérgicamente, calificándolo de violación de los “principios internacionales”.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará un discurso sobre lo que la Casa Blanca describió como una “operación antiterrorista exitosa”.

Ayman al-Zawahri era considerado el terrorista más buscado. Es buscado por el asesinato de ciudadanos estadounidenses fuera de los Estados Unidos; conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y ataque a una instalación federal con resultado de muerte.

Al-Zawahiri es médico y fundador de la Yihad Islámica Egipcia (EIJ). Esta organización se opone al gobierno secular egipcio y busca su derrocamiento por medios violentos.

Aproximadamente en 1998, el EIJ liderado por Al-Zawahiri se fusionó con Al Qaeda. Ayman Al-Zawahiri ha sido acusado por su presunto papel en los atentados con bombas del 7 de agosto de 1998 contra las embajadas de los Estados Unidos en Dar es Salaam, Tanzania, y Nairobi, Kenia.

Arietegui