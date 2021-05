Ciudad Juárez, Chihuahua.,22 de mayo de 2021.- Rodolfo “El Güero Martínez” se deslindó de la administración municipal independiente de la que dejó en claro su desacuerdo en parte por el papel centrado en el poder y protagonismo del presidente Armando Cabada Alvídrez.

Martínez ha referido que se unió a un proyecto político que prometió cambiar el rumbo de la ciudad.

“Sí lo apoye con todo. Creí en él no se imaginan cuánto. No sé si está bien o que sea un defecto, pero me entregue porque me podía mucho lo que estaba pasando en la ciudad…No tengo ningún compromiso con él. La persona que yo creía haber conocido en el 2016 – en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia -, ahorita es totalmente diferente”, expuso “El Güero”.

“Si pudiera regresar el tiempo no lo apoyaría. A lo mejor peque de exceso de confianza. Soy humano y me puedo equivocar, pero yo creo que cada día, cuando despiertas y abres tus ojitos, la vida te da la oportunidad de recomponer las cosas en la que te equivocaste y ser una mejor persona”, dijo.

Aún más, precisó que su candidatura no es un plan alternativo, plan “b”, del proyecto independiente, y que aunque se concentrará en el presente para trabajar eficazmente, sin distracciones, para no anclarnos en el pasado, sin embargo esto no significa que vaya a omitir o dejar de ver las irregularidades que se hayan cometido en la misma administración donde sirvió como Administrador de la Ciudad.

“A mí me pagaron muy mal, no me refiero al dinero, sino porque me traicionaron. Yo iba por un proyecto, con una ilusión…”, señaló.

Sobre el cobro de estacionamiento de Las Misiones, “El Güero” reiteró que lo vendió en el 2014 al corporativo internacional Fibrashop, y tan está en desacuerdo que cuando sea alcalde, cambiará el reglamento de Desarrollo Urbano para garantizar el acceso gratuito para los usuarios de los estacionamientos públicos y privados de la ciudad.