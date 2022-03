By

-Analizará más adelante si procederá a interponer la demanda en contra del ex gobernador Javier Corral Jurado

Con Información de www.LosInformantes.mx

Javier Alfonso Garfio Pacheco, ex alcalde de Chihuahua del 2013 al 2016, se presentó ante los medios esta mañana.

Javier Garfio expresó que nunca esperaba que él sería “la cortina humo”, luego del asesinato de Miroslava Beach, ante esto “el homicidio de la periodista fue un viernes y para el día domingo de esa semana ya tenían la orden de aprehensión de un juez, resaltó.

“Un Tribunal Superior de Justicia arrodillado, con jueces hechos a modo era algo que yo no podía creer y no nomás eso, que los jueces federales igual con un control absoluto, muy lamentable “, comentó el ex alcalde.

Durante la rueda de prensa de esta mañana Javier Garfio relató paso a paso su arresto y el proceso que ha estado llevando hasta el día de hoy.

Cabe resaltar que a Garfio lo arrestaron elementos de la Fiscalía General del Estado el 27 de marzo de 2017, acusado del delito de peculado, sin embargo, fue liberado en octubre de 2017, más de medio año después de ser detenido.

«Me usaron en los informes de gobierno, me utilizaron como logro de gobierno», exclamó el ex presidente municipal de la capital, además negó con firmeza haber orquestado la venta de terrenos de la COESVI, mismos que le atribuyen y por lo cual fue detenido en 2017 por agentes de la Fiscalía General del Estado.

“Presentaremos denuncias en contra de quienes me llevaron a prisión bajo acusaciones de peculado por las que estuvo detenido en el Cerezo de Aquiles Serdán por la venta de terrenos de la COESVI”, exclamó Javier Garfio.

Sin embargo, adelantó que analizará más adelante si procederá a interponer la demanda en contra del ex gobernador Javier Corral Jurado.