El subsecretario de prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que los medicamentos de Pfizer y Merck contra el covid-19 no tendrán una autorización comercial y su uso será únicamente controlado por el gobierno de México, tal como ocurre con las vacunas.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, confirmó que la última semana de este mes o principios de febrero estos medicamentos ya se estarán usando en territorio nacional y serán accesibles también para enfermos que se atiendan en hospitales privados.

“Por el momento tienen una característica de uso en emergencia y eso es una autorización acotada, no se puede hacer con fines comerciales, sino se hace en el contexto de la emergencia. La manera en que lo hacemos, y lo hicimos con mucho éxito es el Remdesivir, que estaba en una condición semejante, o lo estamos haciendo con todas las vacunas que están en esa condición de autorización de uso de emergencia; es que el Estado mexicano tutela el correcto uso de este medicamento”, puntualizó.

Y es que, de acuerdo con el funcionario, ninguno de los medicamentos puede ser de venta libre en farmacias porque está acotado a pacientes en específico que tengan riesgo de enfermar gravemente de covid-19, como adultos mayores, personas con comorbilidades e incluso no vacunados.

Además, que existen restricciones puntuales, por ejemplo, en el medicamento de Merck está prohibido suministrar a mujeres embarazadas y advierte sobre enfermedades hepáticas y renales.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que se está negociando con las farmacéuticas para la adquisición de los medicamentos y, por lo tanto, no se puede revelar el número de piezas que se van a comprar ni el presupuesto que va a destinar el gobierno para este fin.

Sin embargo, el mandatario aclaró que ya se tienen los recursos para comprar las medicinas, así como una estimación de cuántos se van a necesitar.

“Estamos apresurando la compra, que se va a contar con los medicamentos necesarios para quienes, como aquí lo explicó el doctor, lo necesitan, porque no es así para uso general. Es para personas mayores, quienes tienen una enfermedad grave y también esto no debería suceder, para los no vacunados, porque se debe de hacer conciencia de que el no vacunado está muy desprotegido”, puntualizó.

Finamente, el canciller Marcelo Ebrard informó que México será el primer país de América Latina en recibir y utilizar los medicamentos de Merck y Pfizer contra el covid-19.

