El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el gobierno federal planea eliminar las medidas obligatorias contra el covid-19, establecidas con el regreso a la “nueva normalidad” y las cuales “ya no son indispensables”, dijo.

López-Gatell señaló que, al finalizar la Jornada Nacional de Sana Distancia, se estableció un comité de cuatro instituciones (Comité de Nueva Normalidad) y se decidió sobre una serie de medidas de seguridad sanitaria en las unidades de trabajo, como filtros, uso de cubrebocas, de gel antibacterial, entre otras.

“Fueron indispensables para un retorno seguro, en este momento ya no son indispensables, poco antes de la quinta ola ya no lo eran y queríamos suspender la vigencia de ellas, pero vino la quinta ola consideramos inoportuno que fuera el momento de suspenderlas, está en revisión y ese acuerdo del Diario Oficial con la disposición del secretario de Salud, va a ser abrogado, eliminado y sustituido por una serie de recomendaciones que sólo tendrán ese carácter de recomendaciones, ya no de carácter obligatorio”, declaró en la conferencia mañanera.

“Calculo que la próxima semana esté listo el acuerdo y será enviado al DOF para que sea abrogado y sustituido por recomendaciones de carácter general”, detalló.

El subsecretario de Salud afirmó que en el país hemos pasado a mortalidad mínima por coronavirus y con ello, una reducción de la pandemia; sin embargo, reiteró que continúa la Estrategia Nacional de Vacunación.

“Como hemos estado mencionando a lo largo de las 10 semanas más próximas, hay una reducción continua de la epidemia. Las unidades covid están en desocupación con 3 y 1 por ciento en camas generales y con ventilador, pasamos a mortalidad mínima, hemos tenido días sin defunción alguna por covid, se ve en el porcentaje promedio, tenemos menos de una defunción en promedio”, indicó.

“Seguimos vacunando, esta semana ya recibimos 1 millón 140 mil vacunas, jueves o viernes 1 millón… adicionales un total de 3 millones del tercer embarque, sólo nos restaría el último embarque para completar 10 millones seguimos avanzando”.

Dijo que el cubrebocas es útil mayormente para evitar que los virus respiratorios salgan de una persona infectada hacia las demás personas, pero es de utilidad limitada para evitar que lleguen esas partículas a la persona que no está contagiada.

Milenio