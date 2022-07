By

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que México está recibiendo como nunca inversión de otros países, a pesar de la crisis mundial que se registra en todo el mundo por la pandemia y la guerra en Ucrania.

Al inaugurar la fábrica de Nescafé en Veracruz, la cual tuvo una inversión de 340 millones de dólares, el mandatario aseguró que hay oportunidades y confianza de las empresas extranjeras en nuestro país.

“Es evidente la crisis mundial en lo económico, precipitada por la pandemia y también por la guerra en Ucrania, pero aún con esta crisis económica mundial, que se tradujo en inflación, que afecta a todos los países, México está considerado en el concierto de las naciones, como un país de oportunidades.

“Nosotros estamos recibiendo inversión extranjera como nunca, es histórico lo que está llegando de inversión foránea a nuestro país. Y tenemos también hacia adelante compromisos de inversión” destacó el presidente.

En el estacionamiento de la nueva planta, López Obrador recordó que habrá proyectos de inversión estadounidense y canadiense para el sector energético por 40 mil millones de dólares, en proyectos ya definidos, principalmente en el sur y sureste del país.

El Presidente resaltó una publicación del diario estadunidense The New York Times –el cual ha criticado en diversas ocasiones en sus mañaneras en Palacio Nacional– en la que se menciona que el peso es la moneda con menos depreciación frente al dólar.

“Entonces, estamos bien, no hemos tenido problema de depreciación de nuestra moneda. Hoy aparece en The New York Times que México es el país con menos depreciación de su moneda, a pesar de la crisis, con relación al dólar. De modo que celebro el que se esté inaugurando está fábrica de Nestlé”, afirmó.

El presidente ejecutivo de Nestlé México, Fausto Oliveira Acosta, destacó que esa empresa invierte en México, porque tiene confianza en el futuro de nuestro país.

El presidente López Obrador no se refirió a la detención del fundador del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, realizada este viernes en Choix, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de Marina, a pesar de que fue cuestionado sobre el tema por representantes de los medios de información.

Dos vehículos artillados tipo Pick Up de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se mantuvieron afuera de la nueva planta de Nestlé, ubicada sobre la carretera Poza Rica – Veracruz 180, en la colonia Santa Rita, mientras se desarrollaba el acto.

