En este gobierno “ya no se espía a nadie”, ni existen instancias como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) o la “policía secreta” (Dirección Federal de Seguridad), aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien refrendó que tampoco se aplica la represión de sexenios pasados a opositores, a quienes ejercen periodismo de denuncia o a líderes sociales y políticos.

Mientras que antes, desde la Secretaría de Gobernación, se incurría en dichas acciones “para combatir a opositores, a quienes se manifestaban en contra del gobierno ejerciendo periodismo, en el movimiento social o en los movimientos políticos”; ahora “ya todo eso se ha cancelado, ya no existe la Dirección Federal de Seguridad, ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, se garantizan las libertades y no se dan órdenes para reprimir”, agregó el mandatario.

Desde la Octava Región Naval, en Acapulco, donde ofreció su conferencia matutina, reiteró que él “no necesita espías”, y en cambio es la población quien lo mantiene informado gracias a los recorridos que hace cada semana por el país. “Sí me entero de todo lo que está pasando. No necesito a los del Cisen, que ya no están, no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México”.

Señaló que su administración trabaja diario para localizar a las personas desaparecidas, casos que comenzaron desde la guerra sucia.

A la vez, puntualizó que con las reformas constitucionales del “periodo neoliberal” se pretendía un “saqueo de los bienes de la nación”. Tras revertirse “lo principal” de aquellas modificaciones en la actual Legislatura, dijo que sus opositores no podrán fácilmente echar atrás los ajustes.

Luego que la periodista guerrerense Ernestina Aguilera expuso el caso de la desaparición hace 17 años de su hermano, Leodegario Aguilera, también periodista, el jefe del Ejecutivo enfatizó: “Con toda franqueza digo que estamos luchando para saber sobre el paradero, sobre dónde están los que han sido desaparecidos desde hace mucho tiempo. Antes no se atendían estas sentidas demandas”.

Para atender estos casos, apuntó, la Secretaría de Gobernación encabeza la Comisión Nacional de Búsqueda.

Esta administración, añadió, “todos los días trabaja con ese propósito. Tenemos el compromiso de encontrar a quienes han sido víctimas de las desapariciones, no sólo en los últimos tiempos, sino desde la guerra sucia, porque en Guerrero y en todo el país se llevó a cabo una política autoritaria y el Estado era el principio violador de los derechos humanos, porque se imponían de esa forma: desapareciendo, torturando, asesinando, masacrando a la gente”.

En su gobierno, insistió López Obrador, por “convicción y humanismo” no se reprime a nadie, y las fuerzas armadas protegen al pueblo.

Presentó además un informe sobre los homicidios registrados el fin de semana en el país, de los cuales 41 por ciento se concentraron en Guanajuato, estado de México, Zacatecas y Baja California.

Por su parte, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, explicó que, en el balance mensual correspondiente a mayo, el estado con más homicidios es Guanajuato, aunque por proporción de habitantes corresponde a Colima.

Respecto a las cifras por municipio, son Tijuana, Ciudad Juárez, León, Cajeme y Acapulco los que registraron mayor incidencia delictiva en los primeros cinco meses de este año.

LaJornada