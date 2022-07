By

Hay más batidero en Jurisdicción Sanitaria

Reconocen gente de Bienestar estar entregando apoyos para que voten por consejeros

Denuncian explotación en un restaurante de Guadalupe D.B

En la reunión que convocó Líderes por Juárez destacó la presencia de varios miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que no están muy de acuerdo con lo que han estado haciendo en el consejo o han dejado de hacer.

Entre los empresarios que forman parte del CCE podemos mencionar a Thor Salayandía, Manuel Sotelo y Jorge Bermúdez, lo que hace cada vez más fuerte una unión o alianza que es algo alterno al consejo.

Por otro lado, nos enteramos que el otro día Héctor Núñez, presidente de la Desarrollo Económico Paso del Norte, puso un llamado en un Chat del CCE para que se unieran y subir algunos temas a la agenda, luego Thor lo secundó, pero el resto de los integrantes no se quieren mover.

Los temas que propuso el Inge Núñez fue el BRT, nomenclatura y seguridad vial de juarenses y foráneos y la prevención de violencia, pero hicieron oídos sordos haciéndose los omisos porque no quieren trabajar por la ciudad.

Ante este confort de los empresarios que integran el Consejo Coordinador Empresarial, los organismos empresariales están buscando cómo alinearse para trabajar juntos porque el CCE nomás no cumplen.

La línea está muy delgada para que se desintegre el Consejo Coordinador Empresarial porque la realidad es que los objetivos y la visión ya se perdió y cada uno jala para su lado. Tiempo al tiempo…

Dando seguimiento al tema de Jurisdicción Sanitaria con su administradora María del Socorro Sánchez Villalobos, pero ahora hablaremos de Magdalena Ramos quien fuera directora del Centro de Formación Integral para la Prevención y Atención de Adicciones (CEFIPA) que se ubica en Riberas del Bravo.

De buena fuente nos comentaron que ese centro se desmanteló porque constantemente fue centro de robos y asaltos, el equipo y mueves que se ocupó en CEFIPA fue llevado una parte al Hospital Psiquiátrico Civil Libertad y el otro fue llevado a Jurisdicción, mobiliario donde no supo ella coordinar y no llevar un buen control de inventario, el mobiliario la desapareció.

Ahora, Magdalena Ramos ocupa el lugar de Servicios Generales donde también recibe al momento de que desaparece el Seguro Popular y recibe también mobiliario y equipo como computadoras que no inventarió como laptops que hasta el momento se sabe que algunos están desaparecidos.

En el Centro de Salud “Dr. Luis Estavillo” (antes Centro de Salud Hidalgo) se encuentra el CRUM y URGE donde operan los paramédicos su control de urgencias y es ahí donde está el parqueadero de las ambulancias, pues resulta que se robaron una ambulancia estando estacionada en el Centro de Salud y no hubo nada de búsqueda estando como administradora de dicho Centro de Salud, la Lic. Olivia Ávila quien no hizo nada al respecto.

Cabe mencionar que la Lic. Ávila ha sido la jefa de compras en otras administraciones y a la llegada de la administradora María del Socorro Sánchez, la regresa al área de comprar de la Jurisdicción.

La Lic. Magdalena Ramos trabajó desde Jurisdicción en la campaña de Juan Carlos Loera de la Rosa, recibiendo a gente bien identificada de Morena con su chaleco y listados que iban a recoger con dicha Lic. Ramos y el Dr. Covarrubias. Así están las cosas en la Jurisdicción Sanitaria.

Los representantes de las brigadas de la Secretaría del Bienestar reconocen que están entregando apoyos económicos para toda la gente que vaya a votar por la elección de consejeros de Morena y que están alineados con el delegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera.

Circula un audio de una funcionaria de la Secretaría del Bienestar donde explica que el propósito de la elección de consejeros el 31 de julio, es un reacomodo de consejeros dentro de Bienestar y Morena.

Aclaró que no es compra de voto, pero si reconoce la funcionaria de Bienestar que están dando un apoyo económico para invitar a la gente y quiera salir de su casa a votar el 31 de julio.

Informó que a toda la gente vote de todos los distritos se les va a dar un apoyo; puso como ejemplo, que en Riberas del Bravo contemplaron a los vecinos y se les va a dar 300 pesos y en algunas otras colonias están dando cien o 200 pesos.

Comenta la persona en el audio que tenemos en nuestro poder que no es compra de votos y que no les va a pasar nada porque no están peleando en contra de otros partidos, solo es una elección interna de Bienestar, de Morena.

Ya dijo el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro que todo aquel aspirante a consejero de Morena que realice prácticas indebidas de coacción, acarreo y delitos electorales, serán sancionados en el ámbito penal y partidario.

Un grupo de al menos 40 trabajadores de cocina, entre ellos el chef del Restaurante La Justina del Valle, en el Valle de Guadalupe, iniciaron una huelga para expresar su inconformidad por las condiciones laborales en el establecimiento, tras esta acción fueron despedidos.

Posteriormente a través de redes sociales se difundió un video en donde otro grupo de trabajadores eran citados a una reunión informativa y les impedían grabar o hacer público el incidente al interior del lugar.

El video y la difusión de medios de comunicación motivó la intervención del gobierno estatal, quien refirió que ya se tienen reuniones conciliatorias y en su momento se realizarán las sanciones pertinentes.

La inconformidad de los trabajadores es por recibir un salario menor al mínimo y laborar jornadas exhaustivas de más de 14 horas.

El Valle de Guadalupe es reconocido a nivel nacional e internacional por su oferta turística, producción vitivinícola y calidad gastronómica.