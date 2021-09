By

Entre los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos hay personas que han perdido la vida al intentar cruzar el caudal del Río Bravo, los últimos, tres adultos y un niño de procedencia haitiana, informó Carlos Flores, director de Protección Civil y Bomberos en la ciudad de Acuña.

En entrevista vía telefónica con el programa En Directo Laguna, que conduce Marcela Moreno y David de la Garza, el funcionario recalcó que los migrantes haitianos vienen preparados económicamente para solventar los gastos con la esperanza de un asilo por parte del gobierno estadounidense.

¿Cómo les cayó esta movilización que ha sido recurrente al ser una ciudad fronteriza?

Si bien en Acuña hay personas migrando, pero no en las cantidades que hemos tenido en las últimas semanas. Desde hace un par de años han estado viniendo personas, en un principio de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua; desde África como el Congo o Angola, todos buscando lo mismo, cruzar a Estados Unidos y buscar un asilo político.

En las últimas semanas han llegado de Haití, ahora en grandes cantidades, se cuentan por miles. Se han comportado bastante bien, traen recursos económicos para alimentos y para hospedaje en algunos casos. Otros llegaron directamente bajando de los camiones para cruzar al Río Bravo.

¿Cuál es su postura? ¿Hay temor ante una crisis de seguridad que afirmó el Fiscal Gerardo Márquez Guevara?

Tenemos que ser empáticos y que en sus países de origen las condiciones no son dignas para vivir, aparte son países que han sido golpeados por terremotos y huracanes, por lo que buscan, como todo padre lo haría, un mejor futuro para sus hijos. Aquí no han hecho ningún daño, algo que mientras no logren su objetivo pueden ocurrir accidentes, además sus recursos son finitos.

Lo que nos preocupa es una cuestión sanitaria ya que algunos de ellos traen enfermedades como Covid o Sida, lo que puede repercutir en comunidades pequeñas. Lo que hicieron fue mover a estas personas a otros puntos y otros fueron repatriados, los regresan a donde iniciaron.

En Protección Civil nos preocupa lo que pasa en el Río Bravo, que tiene diferentes caudales. Un equipo de Bomberos está participando en el rescate de cuatro cuerpos, nos reportaron tres adultos y un niño flotando, porque, ya que no pudieron cruzar por donde iban. Al estar bloqueado, buscan puntos alternos, pero el Río Bravo es irregular ya que su caudal varía.

No es el primer caso, tenemos a otra persona que se ahogó y anteriormente tuvimos de otros países, muchos niños que se les sueltan de los brazos y también mujeres embarazadas.

¿Cómo tener la capacidad de atención de Protección Civil ante todas las necesidades que requiere una ciudad?

Un plan de este tipo requiere una logística, a nadie se engaña cuando estas personas llegan a México y su objetivo no es quedarse, sino cruzar; pero en su paso por las diferentes comunidades no se tienen las capacidades para atenderlos. Estas políticas de migración de entregar un documento que les permite transitar libremente por todo el país, deberían venir acompañadas de las medidas para hacerlo con seguridad para ellos y las comunidades.

¿Qué le diría a los mexicanos que detestan la idea que los haitianos se queden en México?

En México no trabaja el que no quiere, hay oportunidades como en cualquier parte si se busca trabajo. Creo que estas personas salieron de Haití hacia otro país, hicieron algo de dinero para este viaje hacia Estados Unidos, pero ya se les dificultó todo y van a agotar el recurso que tienen. Aunque vieran la posibilidad de quedarse en México no estarían muy de acuerdo con el salario que puedan encontrar aquí, pero con mejores condiciones de vida.

En cuestión de Derechos Humanos, ¿cómo estamos?, ¿se respetan?

Hay imágenes de agentes fronterizos con látigos. Es un tema que preocupa. Hay otros abusos como vender las cosas más caras aprovechando la situación por la que pasan, no saben cómo está la situación en México. Podemos tener buenas leyes, buenos elementos y disponibilidad, pero, ¿dónde está el acompañamiento? Poblaciones como Del Río se sienten desamparadas. Hace falta un plan integral para darle a esto un final menos complicado para estas personas.

Milenio