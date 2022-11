By

En medio del “puente” de descanso en que se declaró el Congreso y en privado, la Junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó hoy declararse “en cualquier momento” en sesión permanente, junto con las otras dos comisiones dictaminadoras, para conocer el predictamen de reforma electoral. Con la publicidad a este proyecto, de cuya elaboración ha estado excluida la oposición, comenzará la cuenta regresiva para su aprobación en comisiones y luego su votación en el pleno de la Cámara.

El centro del predictamen es la iniciativa presentada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador al Congreso el pasado 28 de abril, y no contiene cambios, según el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco.

Hoy, con 8 votos a favor y 5 en contra, la Junta directiva de la Comisión de Puntos, que encabeza el morenista Juan Ramiro Robledo, autorizó a éste a convocar a constituirse en reunión permanente en breve, y lo mismo harán las comisiones de Reforma Político Electoral y la de Gobernación y Población.

Pero en la reunión privada solamente diputados de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) alertaron el inminente “albazo”.

“Se proyecta el inicio de la discusión con el silencio del PRI y del PAN. Algo totalmente fuera de la lógica de los argumentos que presentaron para acudir a la marcha el pasado domingo”, dijo en la reunión el diputado Salvador Caro cabrera, de MC. “Hoy defendimos a la democracia, fuimos el único partido”, dijo.

“Era necesario presentar argumentos por lo inoportuno que es esta reforma, su ausencia de legitimidad por venir de la presidencia y tener el propósito claro de dividir al país”, añadió. El perredista Jesús Alberto Velázquez Flores evidenció también que se pretende acelerar la discusión sin tomar en cuenta propuestas de los partidos.

Se conformaron mesas de trabajo y “se supone que íbamos a estará discutiendo estos temas antes de llegar a las comisiones; hasta este momento no hemos trabajado en esas mesas”.

Ahora es extraño que ya aparezca un predictamen, “se está violentando el proceso que nosotros mismos nos habíamos planteado”, afirmó el perredista. La vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, acusó al líder de los diputados guindas, Ignacio Mier, de incumplir su palabra cuando se constituyó el grupo especial, el 25 de octubre, en que se comprometió a “construir una reforma político-electoral que beneficiara al país, no la imposición de la mayoría mecánica”.

Pero hoy no hay trabajos conjuntos, “no hay absolutamente nada, y esto evidencia que estamos, de nuevo, ante una simulación por parte de la mayoría oficialista”, dijo.

