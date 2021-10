By

Al grito de “¡A-B-C!, ¡A-B-C!”, los diputados federales de Morena dieron la espalda desde sus curules a la legisladora panista Margarita Zavala, quien desde la tribuna llamaba a rectificar la propuesta de limitar la deducción fiscal de los donativos a las organizaciones de la sociedad civil.

“Los empobrecidos de este gobierno son 3.8 millones de mexicanos y mexicanos, ahí los colocó el gobierno, y ustedes le dan la espalda, no a mí, sino a los pobres de México, no a mí, sino a las organizaciones sociales, y todo por un resentimiento y un odio y por la maquinaria electoral que es para lo único que trabajan”, remarcó Zavala durante la discusión en lo particular de la Miscelánea Fiscal 2022.

La también legisladora panista Mariana Gómez del Campo se dirigió a su vez hasta la bancada morenista con un pizarrón en el que se leía la frase “Así le dan la espalda a México”.

Diputados de Morena respondieron con la arenga “¡fuera, fuera, fuera!”, al tiempo que el vicecoordinador de la bancada guinda, Leonel Godoy, acusaba ante la Mesa Directiva un acto de provocación por parte de Gómez del Campo.

En tribuna, Zavala acusó a la mayoría morenista de quitarle los donativos a nueve mil asociaciones civiles dedicadas a atender a grupos vulnerables de la sociedad.

Previamente, la priista Laura Barrera presentó una reserva para modificar el artículo 151 de la Ley del ISR, que a propuesta de la Secretaría de Hacienda prevé limitar la deducibilidad de las donaciones a las organizaciones de la sociedad civil.

En ausencia de la mayor parte de los diputados federales de Morena, el bloque opositor PAN-PRI-PRD ganó la votación a mano alzada para admitir a discusión la propuesta.

Milenio