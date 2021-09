Fuertes disparos se escucharon hoy en el centro de la capital de Guinea-Conakri sin que, de momento, se conozca el motivo mientras soldados del ejército han tomado posiciones en la zona, informaron hoy los medios locales.

Desde las 08:00 hora local (misma hora GMT), el fuego de armas automáticas se ha escuchado en Kaloum, distrito comercial y administrativo de Conakri donde están la sede del palacio presidencial y numerosos ministerios, indicó el portal Guinée News.

Las calles en la zona han quedado desiertas, mientras continúan oyéndose disparos y, según testigos, se han desplegado vehículos blindados que parecen dirigirse al palacio presidencial, residencia oficial del jefe del Estado, Alpha Condé, que dirige este país de África occidental desde diciembre de 2010.

Sin embargo, “el presidente está a salvo”, aseguró una fuente del Gobierno al medio local Guinée 7.

Fuentes militares citadas por Guinée News aseguraron que el incidente fue provocado por el descontento de las Fuerzas Especiales.

El puente del 8 de Noviembre, principal punto de entrada a la comuna de Kaloum, estaría cerrado por militares.

En medio de esta confusión, no está claro si se trata de un motín o de una intentona golpista, según los medios locales.

The gunfire took place at the hotel Kaloum as president Alpha Conde visited the area. #Conakrygunfire pic.twitter.com/lQx9r43Tq2

— African Voices Platform (@AVPTVRADIO) September 5, 2021