Esta tarde se registró el deceso de un hombre, del cual se dijo, se trataba de un indigente, al momento de estar ingiriendo un burrito en conocido restaurante de la zona de San Lorenzo.

El hecho se registró sobre la avenida Valle de Juárez y la calle Fray Juan de Zumarraga, de la zona de San Lorenzo.

De acuerdo a testigos, el hombre se encontraba comiendo su burrito cuando de pronto se desvaneció y ya no pudo levantarse, mientras que los propios empleados trataron de reanimarlo, pero este ya no respondió a sus llamados y detectan que no respiraba, por lo que dieron aviso de inmediato a las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de las distintas corporaciones policiacas, así como del Servicios Médico Forense, quienes fueron los encargaos de retirar el cuerpo del desafortunado hombre para que, una vez aplicada la necropsia de ley, se determine la causa real de su fallecimiento.