Dieciséis personas murieron quemadas dentro de un minibús después de un choque con otro vehículo en una carretera de la provincia de Limpopo, en el noreste de Sudáfrica, informaron este miércoles las autoridades locales.

El minibús se incendió y 16 de sus ocupantes, atrapados, murieron quemados vivos. El conductor del otro vehículo también falleció instantáneamente, con lo cual el balance total del accidente del martes es de 17 muertos”, notificó el portavoz del departamento regional de transporte, Mike Maringa.

Otras ocho personas resultaron heridas.

Según las primeras constataciones, el conductor del vehículo perdió el control después de que una llanta explotara y chocó frontalmente con el minibús de 22 plazas.

A menudo repletos, los minibuses son ampliamente utilizados como medio de transporte público por los sudafricanos.

El estado de los vehículos y la conducta de los conductores son generalmente el motivo de la inseguridad en las carreteras.

Serious crash on the N1 south of Mookgophong,

Limpopo earlier this afternoon. pic.twitter.com/2SjToDBIu9

— Yusuf Abramjee (@Abramjee) January 11, 2022