Artemis I despegó el miércoles 16 de noviembre desde Florida rumbo a la luna, esta es la primera misión no tripulada por la agencia espacial estadounidense.

El cohete se elevó con una gigantesca estela de fuego a las 12:47 hora de México desde el Centro Espacial Kennedy.

La NASA confirmó luego que la nave iba en rumbo correcto hacia la Luna y publicó las primeras imágenes tomadas por la cápsula de la Tierra que se alejaba lentamente detrás de ella.

“Lo que han hecho hoy inspirará a las generaciones venideras, ¡gracias!”, dijo Charlie Blackwell-Thompson, la primera mujer directora de lanzamiento de la NASA, al felicitar a sus compañeros de equipo.

El lanzamiento se produjo tras dos cancelaciones de último momento en los últimos meses, primero debido a problemas técnicos y luego los huracanas Ian y Nicole retrasaron el despegue por varias semanas.

“Este cohete ha costado mucho sudor y lágrimas”, dijo el martes el jefe de la NASA, Bill Nelson. “Nos permitirá volar a la Luna y volver durante décadas”, aseguró.

Al igual que en los dos anteriores intentos fallidosde despegue, la NASA tuvo dificultades para llenar el cohete con combustible criogénico (más de 2.7 millones de litros de hidrógeno y oxígeno líquidos).

Por la tarde se detectó una fuga de combustible de hidrógeno, altamente inflamable, en la base del cohete, lo que obligó a enviar a un equipo de técnicos a la plataforma de lanzamiento para repararla, deteniendo los preparativos durante una hora aproximadamente y provocando un ligero retraso en el programa original de despegue.

As @NASA_Orion begins the #Artemis I mission to the Moon, the spacecraft captured these stunning views of our home planet. pic.twitter.com/Pzk3PDt7sd

— NASA Artemis (@NASAArtemis) November 16, 2022