El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas a todos los partidos políticos por 70.5 millones de pesos por irregularidades en sus informes de fiscalización de las pasadas contiendas electorales, donde la renovación de la gubernatura de Durango fue en la que más inconsistencias se detectaron.

En ningún caso acreditaron rebase de tope de gastos de campaña por o que ningún triunfo está en riesgo y ahora, la Sala Superior del Tribunal Electoral debe declarar la validez de cada uno de los resultados en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.

Aunque el proyecto hasta este lunes contemplaba multad por 79 millones de pesos, los partidos presentaron alegatos de último momento con los que lograron ajustes.

La Unidad Técnica de Fiscalización detectó mil 453 conductas irregulares: 493 de forma, 372 por egresos no reportados, 95 por eventos registrados de manera tardía, 67 por reportarlos previo a su realización y no en tiempo real y el resto por omisiones de operaciones y egresos no comprobados.

En Durango impusieron en total multas por 20 millones 597 mil 441.42 pesos siendo el PRI el partido que ganó la gubernatura el más multado con nueve millones de pesos, seguido de su aliado el PAN con cuatro millones, Movimiento Ciudadano con 2.3 millones y Morena con 1.5 millones de pesos.

Le sigue Quintana Roo con 14 millones 257 mil 246.37 pesos en multas globales, de los cuales 5.3 fueron contra el partido local Movimiento Auténtico Social, 3.8 contra el PAN, un millón para Movimiento Ciudadano, 983 mil pesos para el PRD y 925 mil pesos para Morena que se quedó con la gubernatura.

En Hidalgo, Movimiento Ciudadano tiene la mayor multa con 5.6 millones de pesos del global de 12 millones 711 mil 274.43, seguido del PAN con 2.6 millones, Nueva Alianza Hidalgo con 1.6 millones y el Partido Verde con 1.4 millones de pesos.

En Oaxaca de os 10 millones 138 mil 147.05 pesos, Movimiento Ciudadano fue multado por 4.8 millones de pesos, el PRI por 2.7 millones, Morena con un millón en donde también se quedó su candidato también ganó la gubernatura.

En Tamaulipas recibieron multas por siete millones 218 mil 33.78 pesos con el PAN a la cabeza con 3.2 millones de pesos en multas, Morena con 1.3 y Movimiento Ciudadano con un millón de pesos.

Mientras que Aguascalientes fue la contienda con menos irregularidades con cinco millones 624 mil 229.27 pesos en multas globales, Morena a a cabeza con 1.5 millones de pesos, el Partido del Trabajo con 1.3 millones y Movimiento Ciudadano con 1.2 millones de pesos.

Destacaron que una de las multas que se aplicó al PAN fue porque es el único partido que incumplió con designar el 40 por ciento del financiamiento a las mujeres en Aguascalientes.

