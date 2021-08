By

El legendario baterista de la banda británica The Rolling Stones, Charlie Watts, murió a los 80 años de edad, así lo informó este martes Bernard Doherty, publicista del músico. ¿De qué murió el músico legendario? Te contamos todo lo que sabemos sobre la muerte de Charlie Watts.

El legendario miembro de los “Stones” se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó su retirada de la próxima gira planeada por el grupo en EU.

A través de un comunicado su agente anunció la noticia que envuelve de luto al mundo de la música. De acuerdo a lo revelado, Charlie Watts murió en compañía de su familia en un hospital de Londres:

” Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Falleció tranquilamente en un hospital de Londres hoy mismo, rodeado de su familia”, afirmó su agente en un comunicado.

El baterista que cumplió 80 años en junio, llevaba en los Stones desde 1963. Junto con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, Charlie Watts era uno de los miembros más antiguos de la famosa banda de rock, en la que también han participado Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman.

En 2004, Watts fue tratado en el Hospital Royal Marsden de Londres de un cáncer de garganta, del que se recuperó tras una batalla de cuatro meses contra la enfermedad, incluidas seis semanas de radioterapia intensiva.

La agrupación The Rolling Stones también comunicó la noticia sobre la muerte de Charlie Watts, a quien catalogaron como un gran padre, abuelo y una parte importante de la agrupación.

“Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció pacíficamente en un hospital de Londres. Charlie era un querido esposo, padre y abuelo y también como miembro de los Rolling Stones, uno de los más grandes baterías de su generación”, compartió la agrupación junto a una imagen del músico.

Asimismo, pidieron privacidad para la familia del músico en la publicación que de inmediato recaudó -en aproximadamente 21 minutos-más de 100 mil likes y múltiples comentarios.

En agosto de este año, The Rolling Stones, anunció que reanudaría su gira en Estados Unidos; sin embargo, se dio a conocer que Charlie Watts, baterista de la agrupación, no formará parte de la serie de conciertos que se tienen planeados debido a que se sometió a una operación, así lo informó un portavoz del músico, aunque no aportó más detalles del problema médico que enfrenta.

Milenio