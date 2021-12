By

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que “muy pronto” México podrá salir de la crisis económica ocasionada por la pandemia de covid-19, y aseguró que esto será gracias a los múltiples proyectos de inversión y desarrollo que ha fomentado su gobierno.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario sostuvo que gracias al apoyo de la población en sus contribuciones tributarias, se mantienen finanzas públicas en el país, las cuales son suficientes para continuar con el crecimiento económico.

“No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica, ¿en qué baso mi optimismo? Primero: en que no nos endeudamos, no nos endeudamos como sucedió en otros países. Segundo: no se nos cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la hacienda pública”, dijo.

Señaló que la estabilidad económica permitirá la creación de empleos, derivados de la inversión en obras como el Tren maya, la refinería de Dos Bocas, los aeropuertos de Santa Lucía y Tulum, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y las carreteras.

Asimismo, señaló que también contribuirá el impulso a la extracción de petróleo, la modernización de las refinerías, y de las hidroeléctricas, además del rescate a la industria eléctrica nacional y otras acciones financiadas con el presupuesto, sin contratar deuda, insistió.

“Otros factores elementos buenos, favorables, son el gran potencial de crecimiento del sector agropecuario, el aumento en la afluencia turística y la excepcional ventaja que significa el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, para traer inversión extranjera, generar empleos y fomentar el desarrollo industrial del país”, destacó.

López Obrador mencionó que actualmente hay factores que ayudarán a seguir produciendo alimentos y a revertir y el abandono del campo, uno de los sectores que más beneficia a la economía mexicana. Entre ellos se encuentran los apoyos a los pequeños productores, comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios, otorgándoles precios de de garantía, fertilizantes y los programas de producción para el bienestar.

Además, resaltó que la Federación impulsará la economía con la incorporación de 100 mil hectáreas de canales de riegos que estarán terminados en 2024, y que se construyen actualmente en el norte de Nayarit y en las presas Santa Maria y Picachos, en Sinaloa.

