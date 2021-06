En la indagatoria sobre el paradero de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos participan la Fiscalía General de la República (FGR) y los poderes Ejecutivo y Judicial.

Es una investigación de Estado y ¡nada lo va a impedir! Queremos saber sobre el lugar donde están los jóvenes, queremos encontrarlos, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, durante su habitual conferencia de prensa, también dio garantía de que no será irresponsable ni se precipitará sobre el tema.

Una de sus intervenciones sirvió para defender a Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de los señalamientos que le lanzan arguyendo los expedientes de Enrique Camarena y el fraude electoral de 1988. Que se presenten pruebas, emplazó.

Refirió que “acabamos de tener una reunión con madres, con padres de los jóvenes (de Ayotzinapa). Se formó un equipo, se considera un asunto del Estado mexicano, se tiene asesoría de expertos internacionales y se ha ido avanzando, se tienen resultados. Desde luego quisiéramos avanzar más.

“Queremos saber sobre el lugar donde están los jóvenes, queremos encontrarlos. Ya se tienen pruebas científicas de la ubicación, (de la) aparición de tres de ellos, lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa y vamos a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia, ese es el compromiso que tenemos. Entonces, ¡nada lo va a impedir!, porque ya está la investigación, ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió.

“Todavía no podemos dar por concluida la investigación, no queremos actuar de manera irresponsable, no se trata de decir ‘ya: esto fue lo que sucedió’ y engañar. No nos queremos precipitar. Amerita ser tratado con responsabilidad y con profesionalismo.

“Nada de lo que hicieron en la pasada administración, con la llamada verdad histórica, corresponde a lo que sucedió, falsificaron los hechos. Ahora, que una autoridad municipal o que una autoridad de un estado se oponga, detenga una investigación como el caso de Ayotzinapa, eso no es posible.”

LaJornada