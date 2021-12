By

Nada nuevo en el Zócalo mañanero

El ecumenismo político de Maru

Simularán destrucción de licor

Divide Impuesto Sobre Nómina

Ya le dicen la regidora impuntual

No hubo nada nuevo bajo el cielo de la Plaza de la Constitución, informalmente conocida como El Zócalo, allá en la Ciudad de México durante el mensaje a la nación del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su tercer año de gobierno.

Como lo habían anticipado algunos analistas políticos, todo lo que escucharon los miles de asistentes que abarrotaron la plaza principal de la capital del país, ya lo habían oído antes en los 11 informes presidenciales y en las 732 conferencias mañaneras.

Nadie puede negar que AMLO sigue siendo un fenómeno político que sabe muy bien el timing político de lo que quieren escuchar las masas.

Qué más se podía saber sobre el poder omnímodo que a dado el presidente a la Sedena y Semar; qué más se podía conocer de los proyectos insignia como la refinería en Dos Bocas; el Tren Maya; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, seguramente no mucho pues López Obrador lo ha dicho casi todo.

Qué más puede decir el presidente del Insabi, el cual no ha podido despegar; y también de la oleada de caravanas de migrantes de Sudamérica y otros países de Latinoamérica que han utilizado la ruta de México para llegar a los Estados Unidos.

Y lo que ha sido su programa estrella que tiene como eje central la Secretaría del Bienestar, con la repartición de recursos a través del programa Sembrando Vida, Construyendo el Futuro, del programa 68 y más que ahora es 65 y más.

En lo anterior se engloba su discurso de una hora con 20 minutos, donde anunció lo ya largamente reiterado en sus informes y mañaneras.

También volvió a informar sobre temas en los que nada tiene que ver el gobierno federal y no hay mucho de que presumir, como las famosas y millonarias remesas de dólares que llegan de Estados Unidos.

Las remesas son producto de caravanas de mexicanos que, por los problemas económicos, la pobreza, el incremento de las desigualdades y la lucha por lograr un mejor nivel de vida y otras razones negativas han tenido que abandonar México.

Muchos de los que no votaron por AMLO se preguntan dónde quedó el informe de temas como la promesa de regresar a los militares a los cuarteles.

También sobre la falta de medicamentos de enfermedades crónico-degenerativas y otros padecimientos que hicieron crisis con los niños con cáncer.

Tampoco informó de la rifa del avión que no lo tenía ni Obama; nada sobre la baja del Producto Interno Bruto (PIB) que sufrió México en este primer semestre del año.

No recordó nada sobre su promesa del crecimiento del 6 por ciento anual del PIB; ya que ni en el año 2019, cuando no había pandemia, no creció y al contrario decreció un 0.1 %.

También se quedaron con las ganas de que el presidente reconociera la depreciación que trajo al peso por haber bajado la propuesta de Arturo Herrera para gobernador del banco de México, y subir a la maestra Victoria Rodríguez Ceja que, según los conocedores, no reúne los requisitos de ley para el cargo.

Sin embargo, se debe reconocer que el partido de Morena todavía obtuvo este año en las elecciones locales un buen avance en la aceptación de los electores, gracias a la popularidad del presidente.

Pero en contraste, los anti-AMLO gritan a voz en cuello, que los morenistas no deben olvidar que un tema es la popularidad, en donde anda alto el presidente, y otra son los resultados de la gestión de temas cruciales como la seguridad pública, economía o la gobernanza.

Lo que queda sin lugar a duda, es que el México de hoy comparado con el de 2018, es un México polarizado en dos bandos, entre los fans de las mañaneras y los anti-AMLO.

En fin, el informe número 12 de ayer fue a modo y muy al estilo de López Obrador, en donde potencia lo que él considera positivo y manda al oscurantismo lo que no le conviene.

*****

Varias lecturas le encontrarán los analistas de café a la asistencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al evento AMLO Fest realizado en el Zócalo capitalino la tarde del pasado miércoles.

La presidencia de la república invitó a muchos actores políticos al informe presidencial, con motivo del tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí estuvo la gobernadora panista.

Aunque fue una invitación, que en este caso lo de menos es el horario, porque se es gobernante 24/7, pero el origen partidista de Maru Campos envía señales contradictorias a los panistas de sangre azul.

Por otro lado, hay quien defiende su asistencia como una forma de ecumenismo político y de mente abierta en temas del poder público.

Sin embargo, solamente la gobernadora sabrá los motivos de tanta civilidad política. Seguirá corriendo tinta sobre esta asistencia a ese evento público oficial. Seguirán las conjeturas.

*****

Desde el interior de la oficina desconcentrada de Gobernación avisaron a Cañonazos que pronto se van a destruir 20 mil unidades de cerveza, vino y otros licores. Lo malo es que, ni desde adentro de esa oficina se la creen.

Ha sido, no de ahora, data de muchos años, como una de las dependencias del estado, señalada como de las más corruptas.

Dice el refrán: “la burra, no era arisca, la hicieron”, Eso aplica en el interior de Gobernación en Pueblito Mexicano donde se presume que, si van a destruir licor, sobre todo el que está almacenado por algunos años, “azorrillado”, pero no el reciente.

Las supuestas unidades para destruir han sido decomisadas en diferentes inspecciones, algunas hasta en el 2019. Es un secreto a voces que aquellos negocios que no le entran a la mochada, son los afectados y castigados por los funcionarios de la desconcentrada.

Hay que estar muy al pendiente con un contador de mano cuando llegue ese momento de destrucción, no vaya a hacer que ese decomiso les quede la mayor parte a los jefes para repartirlo en las distintas dependencias antes de Navidad.

Por cierto, Alejandro Jiménez, el encargado de la oficina de Gobernación, se atrevió a mandar una imagen no muy apropiada al grupo de WhatsApp “Familia Panista” en donde hay mujeres como integrantes, lo que para algunos fue una falta de respeto.

*****

La propuesta del Gobierno del Estado de incrementar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) de 3 al 4 por ciento dividió al sector empresarial de la ciudad, ya que unos consideran que este gravamen perjudicará a las empresas porque el monto se elevará considerablemente.

Mientras que Index y Canaco no dijeron abiertamente que apoyan esta decisión de la gobernadora Maru Campos, sin embargo, coincidieron en que esos recursos que capte el gobierno se regresen a Ciudad Juárez para beneficio de los ciudadanos.

Thor Salayandía está cabildeando con los diputados locales para que den marcha atrás al tema que está dentro del Presupuesto 2022 del Gobierno del Estado.

Ya Coparmex había manifestado su descontento, pero todo indica que le llamaron la atención y finalmente reconsideró su postura, al enumerar una serie de beneficios que tendrá Ciudad Juárez el próximo año.

Mientras que el sector empresarial siga dividido, difícilmente se podrá consensar para poder pedir mejor trato para Ciudad Juárez tanto del Gobierno Federal como del Estado y que las decisiones se tomen a nivel central con venia del empresariado capitalino.

*****

La regidora Karla Escalante pensó que iba a pasar desapercibida al llegar tarde al evento en el gimnasio de Deporte Adaptado “Lic. Benito Juárez”, pero uno que otro le hizo la observación de su informalidad en corto.

La regidora quiso justificarse con unas reuniones que tenía previo al evento, pero eso no le bastó para exhibirla con varias personas que estaban en grupo después del acto protocolario.

Una de las cosas que ha caracterizado a este gobierno municipal es la puntualidad del presidente Cruz Pérez Cuéllar para asistir a reuniones y eventos, no solo los organizados por el municipio, sino también cuando ha asistido como invitado especial y mucho se debe a su secretario privado ‘Nacho’ Carmona que siempre está con la agenda al pie del cañón.

Así que, los funcionarios y regidores tendrán que seguirle el paso y lleguen puntualmente a los compromisos, porque si no ya no los invitarán.