Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde, dijo a DW que habría preferido que todos los líderes estuvieran presentes en la cita de la COP26, que se iniciará el 31 de octubre en Glasgow. Los presidentes de Rusia y China se cuentan entre los que planean mandar enviados a la conferencia, en lugar de asistir personalmente. Y algunos temen que, sin ellos, no se logre llegar a acuerdos significativos.

“Ciertamente, habría sido mejor tenerlos a todos presentes allí. Pero más importante que la presencia de los líderes es su compromiso para hacer frente a la crisis climática, su compromiso de reducir sus emisiones”, dijo Timmermans a DW, en Bruselas. “Y todos esos líderes han hecho declaraciones relativamente audaces en los últimos meses. Así que veamos qué sucede”, agregó.

Está previsto que Timmermans, quien será el jefe de los negociadores de la Unión Europea en la COP26, mantenga conversaciones en Londres, este miércoles (27.10.2021), con el enviado especial de China.

“Espero obtener más claridad acerca de los planes chinos”, dijo el representante de la UE. Y precisó que espera “que podamos intercambiar informaciones sobre tres temas principales de discusión, que son: los propósitos de reducir emisiones, la financiación (de las medidas contra el cambio climático) y todo lo relativo a las reglas del juego. Así que espero que podamos clarificar la situación de China. Ciertamente, yo expondré la situación de la UE y espero que juntos podamos sentar las bases para lograr un resultado exitoso en la COP.”

Planes publicados el martes por el Gobierno británico sugieren que el compromiso de los países desarrollados de aportar anualmente 100.000 millones de dólares a las naciones más pobres para financiar la lucha contra el cambio climático no se cumplirá hasta 2023. Inicialmente se esperaba cumplir esa meta en 2020. “Hubiera querido que eso ocurriera antes, pero lo lograremos”, afirmó Timmermans.

Preguntado sobre si Europa ha defraudado a los países en desarrollo, defendió la política del bloque. “Pienso que la UE no ha fallado. La UE es uno de los principales contribuyentes a la financiación, incluso más allá del porcentaje que tenemos en la economía mundial. Así que la UE es un aliado del mundo en desarrollo”, aseveró.

No obstante, Timmermans lanzó una advertencia. “Debo ser muy claro: si no somos capaces de entregar ese financiamiento, no podemos pedir seriamente a los países en desarrollo que hagan más.”

“Ellos deben ser capaces de reducir sus emisiones, pero también, especialmente, de adaptarse a estas nuevas condiciones, y no podrán pagar todo eso por sí mismos. En consecuencia, realmente necesitamos esos 100.000 millones de dólares para ayudar al mundo en desarrollo a hacer lo que es necesario para su población”, afirmó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había llamado previamente la atención de otros países por dejar un “agujero enorme” en la financiación del clima para los Estados más pobres, e instó a Estados Unidos a “dar un paso adelante”.

Un reporte de la ONU, publicado el lunes, indicó que los compromisos adoptados por los países no serán suficientes para evitar la catástrofe del cambio climático y el “infinito sufrimiento” que este acarrearía.

Sin medidas urgentes, las temperaturas globales podrían aumentar en 2,7 grados Celsius hasta finales de siglo, advirtió el informe.

“No somos lo suficientemente ambiciosos”, admitió Timmermans. “Así que en la COP tenemos que intentar encontrar un consenso que nos lleve a una situación en la que nos mantengamos muy por debajo de los dos grados”, dijo. E insistió: “Tenemos que hacer más.”

