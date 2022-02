By

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió a aclarar sus dichos con respecto a la relación de México con España y aseguró que no hay una ruptura entre ambos países como se ha especulado a raíz de que declaró que se debería poner una pausa en las relaciones de estas naciones.

“No hay ninguna ruptura, sí hace falta aclararlo, además decir, vámonos despacio porque a veces tarda en que se entienda que ya son otra condiciones”, dijo.

El presidente reiteró que en España debería ofrecerle disculpas a México, algo que solicitó desde hace unos meses y por lo que no obtuvo respuesta.

“Vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va saquear a México impunemente, eso ya pasó, es una falta de respeto, deberían ofrecer disculpas, no lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una fase nueva, despacio”, dijo.

Ante las palabras de López Obrador se dieron algunas críticas, entre ellas la de expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que AMLO lo hacía para desviar la atención. .

“Se rasgan las vestiduras por lo que dije y el que era el presidente del consejo de Bancomer, que pertenece ahora a empresarios españoles, se pronunció en contra mía en la campaña pasada diciendo que yo era un populista, el presidente del principal banco español en México, cómo se sentían los dueños del país”, sentenció.

El gobierno español aseguró que hasta el momento no han recibido ninguna petición formal del gobierno de México en torno a las declaraciones de AMLO.

QuintoPoder