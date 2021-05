“Ni misoginia ni machismo. El presidente de Morena, Mario Delgado no hizo más que decir la verdad cuando señaló que la candidata del PAN a la gubernatura enfrenta actos de corrupción. Las senadoras de Acción Nacional usan el movimiento feminista a conveniencia, pues cuando se trata de defender los derechos de todas las mujeres, son completamente omisas”.

Lo anterior, lo aseguró Lilia Aguilar, candidata a diputada federal del distrito 03, por la Coalición Juntos Haremos Historia conformada por el Partido del Trabajo y Morena, después de que, en conferencia de prensa desde la Cámara alta, denunciarán al líder de Morena exigiendo que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales intervenga e inicie una investigación.

“El feminismo no puede ser acomodadizo, no puede ser usado solo cuando así les convenga. Esas son solo acciones desesperadas del partido Acción Nacional al ver perdida la gubernatura. Los señalamientos no son inventos, ella es una candidata indiciada y eso no es violencia de género”, explicó.