Ningún mexicano se quedará en la zona de conflicto en Ucrania, “vamos a sacarlos a todos”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado en medio de una supervisión en un acto privado en Nayarit que originalmente sería abierto a la prensa, pero fue cerrado el viernes por la tarde.

Entrevistado al llegar al canal Centenario, en el municipio nayarita de Ruiz, López Obrador subrayó que, aunque no les guste a los “conservadores y fiís”, terminará de consolidar el proyecto de transformación.

También explicó que no podía dar declaraciones debido a la veda en el marco de la consulta de revocación de mandato.

– ¿Por eso cerró los eventos de hoy?

– Sí, sí, nada más estoy trabajando supervisando obras.

Rechazó que le haya llegado alguna notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitarle no hacer actos públicos, pero atajó que “no queremos tener ningún problema de nada”, ni busca que se malinterprete. Reiteró que su posición es por la instalación de “más casillas para que los ciudadanos puedan ejercer libremente el derecho a elegir”.

Luego que en la semana expresó “ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro” durante una entrevista al ofrecer un recorrido a la prensa por Palacio Nacional, hoy apuntó que “ya lo interpretaron” y hay mucha manipulación.

Agregó: “Voy a terminar, si así lo decide el pueblo, voy a terminar en septiembre del 24, si así lo decide el pueblo, el creador y la naturaleza, y no voy a dejar de trabajar si tengo que terminar, aunque no les guste a los conservadores y a los fifís, tengo que terminar de consolidar el proyecto de transformación para que se destierre la corrupción y el pueblo mande”.

En una breve entrevista mientras se encontraba a bordo de una camioneta al llegar a este municipio, también se refirió a las acciones del gobierno federal para dar protección a los mexicanos en medio de los ataques rusos en territorio ucranio.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que “se están haciendo todos los trámites y los permisos para utilizar espacio aéreo en distintos países y ya está la Fuerza Aérea Mexicana preparando la operación” para traer a los connacionales a México.

Dijo que el número de familias a las que apoyarán lo informará la Secretaría de Relaciones Exteriores la cual “ya está pendiente, tienen instrucciones y la Secretaría de la Defensa está ayudando a través de la Fuerza Aérea Mexicana para que nuestros paisanos puedan ser trasladados al país”.

Se enviará un avión grande, pero no el avión presidencial, porque “no hace falta, tenemos equipos buenos y suficientes. No hay problema, no se va a quedar ningún mexicano en la zona de conflicto, vamos a sacarlos a todos. Nos están ayudando gobiernos, nos están ayudando diplomáticos y la Secretaría de Relaciones Exteriores en este asunto”.

Adelantó que el domingo acudirá, igualmente en actos privados, a las presas de Santa María y de Picachos, en Sinaloa, con recorridos por tierra.

Por su parte, algunos pobladores se acercaron a su vehículo para pedir al mandatario un proyecto hidroeléctrico para la presa de las Cruces, “De favor le pido, dígame a dónde me dirijo porque ya estamos enfadados de enviar documento tras documento”, expresó un habitante de esta región que detalló que hay tres pueblos indígenas en esta zona nayarita que no cuentan con energía eléctrica ni acceso carretero.

Momentos antes de llegar al Canal Centenario, el tabasqueño sobrevoló en helicóptero esta obra. Al aterrizar la aeronave, decenas de personas, principalmente niños, se acercaron al mandatario para saludarlo, tomarse una fotografía y obsequiarle desde agua, dulces y un morral.

