Un niño de la República Democrática del Congo se hizo viral en redes sociales luego de que fue captado intentando hacer su tarea con la luz de una base militar. El soldado uruguayo Anderson Bressán subió en su cuenta de Facebook una serie de fotos en donde se puede ver al pequeño, de nombre Erick, aprovechando la luz que ilumina el cuartel para realizar su tarea.

El militar instó a los niños a que valoren la escuela y las recomendaciones sus padres ya que no todos tienen las mismas oportunidades.

“Valoren cuando sus viejos les dicen ‘estudia’, no te enojes si te insisten calificaciones buenas. Tenemos todo sin saberlos, no le damos valor y del otro lado del mundo, otros hacen un esfuerzo tremendo por hacerlo… un claro ejemplo Erick, congolés que me pidió para aprovechar la luz hacer sus tareas! Aplaudo de pie a este niño” escribió el militar.

Aunque la publicación ya fue eliminada de su Facebook, internautas lograron rescatar la imagen en la que se aprecia al menor realizando su tarea en la oscuridad, únicamente alumbrado por la luz de la base militar.

De acuerdo con medios locales, el militar colabora con la población del Congo para suministrar alimentos, juguetes, apoyo logístico y útiles escolares como parte de la misión de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo que comenzó a principios del siglo.

