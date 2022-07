By

En gira de trabajo por Zacatecas, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, respondió a la propuesta del obispo Sigifredo Noriega, para incluir en un gran pacto social a líderes delictivos con la finalidad de buscar alternativas para la paz en México.

“Y por ningún motivo el gobierno federal tiene pactos mafiosos o compromisos delincuenciales, nosotros podemos atender, escuchar, con respeto, las opiniones de todos los ciudadanos y de todos los líderes de opinión, tenemos la obligación de respetar cualquier expresión pero ante una expresión así nosotros decimos: No a compromisos mafiosos; No a pactos delincuenciales”, sentenció la funcionaria del gobierno federal.

Rodríguez Velázquez estuvo en Zacatecas para encabezar la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública de la entidad, donde reafirmó que no habrá cambios en la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia.

“Para dar golpes certeros a las estructuras criminales, porque abrazos no balazos no significa que estemos cruzados de brazos (…) tenemos que ir permanentemente por los objetivos prioritarios y eso es lo que estamos haciendo, no solamente en algunas zonas del país, lo estamos haciendo en todos los estados del país, hay un gran despliegue”, agregó.

Durante la gira de trabajo, se acordó con el gobierno estatal enviar a un grupo de fuerzas especiales para combatir a las células delictivas conformadas por civiles armados generadores de homicidios en la entidad, el gobernador David Monreal, fue el encargado de anunciar este convenio:

“Le he pedido y lo ha aceptado, por eso lo hago público que nos ayude con otro cuerpo de inteligencia operativo para el tema del homicidio en Zacatecas y ha aceptado apoyarnos con una Comisión de elementos y compañeros que vengan a apoyarnos a reforzar el combate que estamos haciendo al homicidio”, informó el mandatario.

Los alcaldes de Fresnillo y Guadalupe, los más violentos de la entidad y gobernados por Morena, pidieron recuperar los programas de fortalecimiento de seguridad pública recientemente desaparecidos por el presidente López Obrador.

Milenio