Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), cuestionó la “autoridad moral” del Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, luego de que éste calificara como “dádivas” a las vacunas contra la COVID-19.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario señaló que no conoce de manera puntual lo dicho por Murayama, y aunque dijo que es libre de expresarse de esa manera, el Gobierno no comparte una expresión de ese tipo.

“No conozco de manera puntual la declaración del Consejero Murayama, pues es libre de expresarse de esa manera y yo creo que cada uno de nosotros, cada expresión que hagamos en ejercicio de la libertad pues viene dando idea de la autoridad moral que uno puede tener para opinar en diversos temas. Yo no la conozco, pero en todo caso por lo que ya me mencionaron pues desde luego que no compartimos una expresión de ese tipo”.

El día de ayer, en sesión extraordinaria, el Consejero Murayama aseguró que Morena no puede devolver, a través de la autoridad electoral, un monto de financiamiento público que ya forma parte de su patrimonio para la compra de vacunas contra el coronavirus.

Además, indicó que la ley prohíbe a Morena y a todos los partidos políticos entregar “dádivas” debido a que son organizaciones para competir por el poder y no para “llevarle a la gente vacunas, despensas, libros de texto o cobijas”.

“No tienen derecho a entregar dádivas, las dádivas están prohibidas. Los partidos no ejercen el gasto público, son organizaciones para competir por el poder, no para llevarle a la gente vacunas, despensas, libros de texto, cobijas”.

“¿Cómo van a llegar las vacunas a la gente a través de las autoridades sanitarias con el presupuesto que aprueba la Cámara? Si ese presupuesto es insuficiente, si las autoridades sanitarias son ineficientes. Es grave, pero no se va a subsanar con dádiva ni clientelismo político. No nos pidan que abramos la puerta a la dádiva y al clientelismo político”, agregó.

“Esto se metió en la ley cuando ustedes estaban en la oposición y venturosamente para que no se usaran los programas sociales para el partido que le toca estar en el Gobierno”, añadió Murayama.

Las declaraciones de Murayama se dan luego de que Morena enviara un oficio al Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, solicitando una cuenta bancaria para la devolución de 200 millones para la reintegración del dinero a la Tesorería de la Federación para la compra de vacunas contra la COVID-19.

No obstante, el 23 de noviembre del 2021, el Instituto rechazó la petición que hizo Morena para regresar 200 millones de pesos pues argumentó que es “improcedente devolver, a través de la autoridad electoral, un monto de financiamiento público que ya forma parte de su patrimonio, toda vez que el mecanismo señala que sólo se puede renunciar a éste antes de que le sea entregado”.

