El gobierno de Puebla no permitirá la realización de carnavales si las autoridades municipales no tienen la capacidad suficiente para garantizar la seguridad pública e impedir o intervenir cuando se presenten hechos de violencia, sentenció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario lamentó los hechos que ocurrieron el domingo pasado en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, en el municipio de Huejotzingo, donde una persona perdió la vida y cuatro más resultaron heridas a consecuencia de una riña que se presentó durante el carnaval.

“No podemos seguir admitiendo eventos como los carnavales en donde siempre ocurren hechos de violencia, no se puede, si las autoridades municipal no pueden garantizar la seguridad pública de la ciudadanía, de la gente, entonces no se puede autorizar el carnaval”.

Barbosa advirtió que pedirá una explicación de lo sucedido a las autoridades municipales de Huejotzingo, encabezadas por la alcaldesa Angélica Alvarado Juárez, pues no es posible permitir que la inseguridad y la violencia se apoderen de celebraciones culturales que, en esencia, deberían ser pacíficas y de absoluta seguridad para participantes y turistas.

