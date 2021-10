By

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Kenia López Rabadán, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a asistir a una de las clases de derecho constitucional que imparte Santiago Creel, vicepresidente de la Cámara de Diputados, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de que el mandatario dijo que la escuela se convirtió en individualista y defensora de proyectos neoliberales.

“¡No le saque, Presidente López Obrador! Vaya a tomar clase con Santiago Creel sobre derecho constitucional. Así aprenderá dos cosas: 1. A no proponer iniciativas irresponsables. 2. A no meterse con la UNAM. Anda vaya, no le saque”, escribió López Rabadán en su cuenta de Twitter.

Ayer, la senadora pidió un alto a las críticas del mandatario hacia la UNAM y señaló que el Presidente “no se mete con los cárteles, homicidas ni feminicidas”.

“¡Ya basta! Lopez Obrador se mete con la UNAM, pero… no se mete con: Los cárteles (90 mil desaparecidos) Los homicidas (100 mil asesinatos) Los feminicidas (11 asesinatos diarios) Este gobierno es ignorante y mortal”, agregó la senadora.

