La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que no le encontrarán vinculaciones ni acuerdos con grupos criminales y mucho menos compromisos oscuros por debajo de la mesa al tiempo de subrayar que los cárteles de la droga no nacieron ayer.

“No se trata de lograr la paz a cualquier precio, no queremos que la paz sea impuesta. No encontrarán en la titular ni en los directivos de esta Secretaría vinculaciones ni acuerdos con grupos criminales, no tenemos compromisos oscuros ni por debajo de la mesa”, subrayó.

Al cerrar su discurso durante su comparecencia ante el pleno del Senado, la funcionaria federal recordó que la guerra contra el narcotráfico empujó a que las instituciones de seguridad trataran a los mexicanos como enemigos, combatiendo el fuego con más fuego y culpando a las víctimas de su propia muerte o degradando su dignidad con el apelativo de daños colaterales.

En el marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, indico que los cárteles de las drogas no nacieron ayer, ni siquiera en la pasada administración y ponderó que se trabaja sin descanso para atender las problemáticas de cada región.

Afirmó que a pesar de la persistencia de voces que apuestan a perpetuar la guerra, se sabe que ese es un camino fallido. Enfatizó que la Estrategia Nacional de Seguridad tiene como eje fundamental la construcción de paz, la atención a las causas de la violencia y la eliminación de la impunidad.

Pidió que la pasión y la vehemencia no limiten la coordinación con objetivos a favor de resolver problemáticas comunes por el bien del pueblo, sin importar que no se esté de acuerdo en todo.

La titular de Seguridad subrayó que el combate a las causas (de la delincuencia) no es un discurso, pues ya están sentadas las bases para que la seguridad avance de la mano del bienestar.

Milenio