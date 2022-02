By

Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, debía comparecer este lunes ante un juez federal por el caso Odebrecht, sin embargo, sólo acudió su defensa. Horas después, el exdirigente panista publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que “no se va a dejar” de los señalamientos de corrupción en su conra por parte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

En el video, Anaya dijo que no va a “cometer el error de caer en su juego y dedicarme a hablar horas y horas de la bola de mentiras de un tipo que ya está en la cárcel y que, de hecho, podría quedarse ahí más de 50 años por ratero y por mentiroso”, en referencia a Lozoya.

Aunque no dio explicaciones de por qué no acudió a la audiencia, dijo que “lo importante es que a estas alturas ya no hay duda de que Lozoya es un delincuente y un mentiroso”.

En el contexto del Día de San Valentín, Ricardo Anaya aseguró que es una fecha en la que “estar con las personas que queremos es lo más importante en la vida” y responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de no proveer de paz y armonía a los mexicanos.

“Para los delincuentes hay abrazos, no balazos (…) Nos urge tener paz”.

QuintoPoder