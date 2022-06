By

Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador insinuara que el exmandatario Felipe Calderón tuvo vínculos con la delincuencia organizada, este último respondió que no son iguales, ya que en su gobierno se combatió frontalmente al crimen para proteger a las familias.

Felipe Calderón aseguró, en una publicación en redes sociales, que en su gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas y que la seguridad y el estado de derecho fueron prioridad.

“Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios”, publicó.

En respuesta al legislador Marco Rubio, sobre que el presidente mexicano ha entregado secciones de México al crimen organizado, López Obrador exigió pruebas y remató que él no es Felipe Calderón en su conferencia matutina de este miércoles.

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes sino a muchos que votaron por él””, declaró López Obrador.

QuintoPoder