El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no sabía que inició un periodo de veda por la consulta popular para juzgar a actores políticos del pasado, por tanto, pidió a su equipo analizar si se deben transmitir los eventos programados para el fin de semana, durante su gira por Guerrero.

En La Mañanera explicó que los eventos que tiene no serán abiertos, pues se tratan de una evaluación interna, por lo que no tocará el tema de la consulta; aunque cuestionó la relación de ésta con los programas sociales.

“No sé, no sabía yo. ¿A partir de (cuándo)? De la consulta yo no voy a hablar, ¿propaganda gubernamental? Pues son reuniones cerradas. No son abiertos, es una reunión de evaluación, a lo mejor porque se van a transmitir en redes, ¿por qué no lo revisan? Y, si es así, que no se transmita, pero sí necesito ir”, agregó.

López Obrador planteó la necesidad de viajar a Guerrero para revisar el avance de las acciones de gobierno en ese estado.

“Es la primera vez que sé que no se puede, si no se podría, la hubiese suspendido pero tengo que hacer reuniones cerradas, a lo que vamos es a un plan de Bienestar para Guerrero, vamos a trabajar y vamos a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional y un libramiento, lo hacemos cerrado completamente”, apuntó.

A partir de este 15 de julio y hasta el 1 de agosto habrá veda en los tres niveles de gobierno por la consulta popular para que la ciudadanía defina si se enjuicia a actores políticos por sus actos o decisiones de pasado.

De acuerdo a los lineamientos, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Quedan a salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Milenio