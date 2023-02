By

Geo Bujanda muestra su fuerza

Carlos Calleros lo trata mejor Morena que el PRI

Padres de familia de alumnos que estudian en diferentes planteles de educación básica de la ciudad, han externado en redes sociales que hay varios casos de abuso y acoso sexual que no han sido atendidos por la autoridad estatal.

En el caso de la escuela Primaria Maestros Mexicanos, ubicada sobre la avenida Miguel de la Madrid, una madre de familia señaló que hay una denuncia en la Subsecretaría de Educación Zona Norte, a cargo de Maurilio Fuentes Estrada, donde varios padres denunciaron a un maestro de 4° grado el cual realizó tocamientos obscenos a varios niños.

“Es una situación que ya tiene varios meses que pasó en el plantel y muchos papás hasta quisieron linchar al profe, nos dijeron que todo se iba a resolver y lo único que hicieron fue llevarse al maestro de la escuela”, señaló la madre de familia en una entrevista para este medio solicitando el anonimato para no afectar a su hija.

Este profe se encerraba en el salón y según él, jugaban un juego en el que había «castigos» y uno de esos «castigos» era el que las niñas se dejaran tocar por el maestro.

Las quejas de padres de familia subirán de tono hasta que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.

La Secretaria General de la UACH Georgina Bujanda dio muestras del porque llego a ese cargo al desactivar una manifestación del personal docente y estudiantes de la Facultad de Zootecnia y Ecología.

Los manifestantes llegaron con la espada desenvainada y con ganas de incendiar a la UACH al parar sus vehículos y entorpecer la circulación vial por la calle escorza. Los quejosos nunca se imaginaron que la sagacidad y experiencia política de la funcionaria universitaria los dobló con unos burritos del Pam Pam.

Y es que pasadas las diez de la mañana desde la facultad en cuestión los maestros llegaron a cerrar las calles para exigir que se apresurara la elección del director de la Facultad y de paso el cumplimiento de un pliego petitorio que constaba de más de cinco puntos.

Fue la propia secretaria Geo Bujanda quien les dio la cara, salió de rectoría y los invitó a que nombraran a una comisión para que pasaran a la sala de directores y expusieran sus inquietudes que por cierto cada una de ellas se iban desvaneciendo mientras eran planteadas.

En realidad, el pliego petitorio de los maestros solo fue un pretexto para justificar su insubordinación, la mayoría de los puntos solicitados fueron atendidos con resultados favorables.

Cada uno de ellos eran pan comido para la secretaría que terminó convenciéndolos de regresarse a las aulas y dejar que la Comisión de Honor y Justica haga lo propio y esperar los resultados para poder iniciar con el proceso de designación del nuevo director.

Indudablemente que en este caso fueron dos los grandes operadores que sirvieron para despresurizar esta manifestación. Georgina Bujanda y Don Pirrin, que se la llevó con los burros de salpicón y asadero.

Carlos Calleros fue nombrado como el responsable a nivel local de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). Antonio Franco Medina, secretario general en el estado de Chihuahua de CATEM, fue quien hizo público el nombramiento y a la vez comentó que Calleros, representa una pieza importante para la Confederación en Ciudad Juárez. La CATEM, busca lograr ser una nueva opción para los trabajadores en el estado y en Ciudad Juárez. La CATEM, es una organización mexicana fundada por el Senador Pedro Haces, que se compromete no sólo con los trabajadores, sino con los otros elementos de la cadena de valor de la economía mexicana: los empresarios, que apuestan por México, que invierten en México y que abren fuentes de empleo para los Mexicanos. A nivel nacional tiene más de diez años de luchar por los trabajadores del país.