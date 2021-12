El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que “no se hagan muchas ilusiones” y se preparen sicológicamente quienes apuestan a que ya se va a ir de la Presidencia o que, al terminar su gobierno, se dará marcha atrás a la transformación.

Dijo que espera concluir su administración, en septiembre de 2024, “y en una de esas triunfa un presidente o una presidenta que continúe con la misma política. Ya va a ser muy difícil dar marcha atrás, retrogradar. Ya se echó a andar esto”.

López Obrador manifestó que sus adversarios “están esperando, ‘ya se va a ir, ya falta menos y entonces vamos a volver por nuestros fueros’. Pues ya no, porque incluso las mismas autoridades no van a poder. Aunque ya no haya mañanera, y aunque vuelvan a tener el control de los medios y a silenciar todo, la gente no va a permitir retrocesos”.

No obstante, abundó: “Que se vayan preparando sicológicamente para eso, que no estén apostando a que esto va a ser transitorio. Puede ser, porque en la democracia el pueblo manda y hay que respetar, pero toco madera. Ya se están sentando las bases de la transformación y va a quedar prácticamente consumada la obra de transformación”.

Al responder una pregunta respecto de un desarrollo inmobiliario en Puerto Vallarta, sin los permisos correspondientes, planteó a los empresarios no arriesgar sus inversiones y no construir donde no está permitido.

“Ya no funciona el influyentismo, la apuesta al moche, al soborno, a conseguir los permisos dando mordida. Y el que haga eso del gobierno federal y se le demuestre, para afuera y denunciado penalmente”, indicó.

El Presidente manifestó que este tipo de prácticas ya no se permite, y se ha cumplido en impedir la siembra de maíz transgénico, la fractura hidráulica, nuevas concesiones para la explotación minera, o la destrucción del territorio.

“Sigue habiendo estos intereses creados en lo regional, en los estados, en el país, de la época de las influencias, del moche, de los sobornos. Ya no se permite eso y se equivocan pensando que ya nos vamos a ir”, acotó.

LaJornada