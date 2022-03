El alcalde Cruz Perez Cuellar, respaldó al director general de Asentamientos Humanos, Julio César de la Cruz Reyes, por no permitir el abuso hacia familias que buscan adquirir algún predio en la colonia Juanita Luna.

“Había mal uso de la venta de terrenos, estaban vendiendo terrenos que no eran la propiedad de la persona que los vendía y Julio César no está dejando que la persona venda terrenos que ni siquiera son de ella, no lo vamos a permitir, hagan lo que hagan, circo, maroma y teatro, nosotros no vamos a lucrar con la gente de esa manera”, expresó el alcalde.

Señaló que la idea es apoyar a la ciudadanía y no timarla ni extorsionarla, ya que no existe nada más grotesco que usar la necesidad de las personas para cuestiones políticas o de intereses personales.

Además comentó que no habrá preferencias para nadie, de modo que la persona que quiera realizar un trato con la familia que invadió algún predio, es necesario que demuestre ser el propietario, mientras que el Municipio servirá como intermediario, pero no se permitirán estafas.

El alcalde informó que el Gobierno Municipal ha entregado 700 títulos de propiedad y está por entregar más documentos en las próximas semanas.