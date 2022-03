By

En 2018, el entonces candidato a la presidente Jaime Rodríguez Calderón proponía que de ser presidente promovería el “mocharle” las manos a corruptos y a quienes robaran, e incluso, le respondió a un estudiante de la Universidad Iberoamericano que si se comprobara el presunto fraude de firmas para su candidatura, por honestidad, él estaría dispuesto a mocharse las manos.

Fue en junio, durante su encuentro con alumnos de la Ibero, en la Ciudad de México, que el entonces aspirante a la presidencia afirmó tajantemente que “claro que sí” aplicaría para él también su iniciativa que se basaba en reformar el artículo 22 Constitucional.

No soy culpable, pero si soy me las mocho, punto. Con mucho gusto lo haría para demostrarle a México que sí hay honestos en este país. No tengo miedo a eso, porque sé que tengo la razón. Entonces si yo soy el que está promoviendo, entonces debo someterme al castigo primero, ¿no?”, respondió al estudiante de prepa de la Ibero, José Francisco.

Y es que el joven cuestionó a El Bronco que si su medida de “mochar” manos aplicaría también para en caso de que se comprobaran irregularidades en su campaña presidencial.

Incluso en ese encuentro, el entonces aspirante calificó su iniciativa tenía en el fondo un carácter bíblico.

“Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno”, se lee en el pasaje S. Mateo, 5:30, de la Biblia, mismo que fue referencia de El Bronco ante los estudiantes.

Cabe mencionar que incluso días antes, el 8 de junio de 2018, el Senado de la República recibió la iniciativa de “mochar” la mano a los funcionarios de primer nivel que fueran responsables de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier otro en detrimento del patrimonio nacional.

No obstante, la propuesta también incluía aplicar la pena de muerte a narcotraficantes y a asesinos, la cual está prohibida expresamente en México tras la reforma de 2005.

El objetivo era reformar el artículo 22 constitucional para permitir la pena de muerte y la mutilación.

Ahora, este martes, el ex gobernador de Nuevo León fue detenido por el presunto desvío de recursos durante su gestión en el caso conocido como “Broncofirmas” durante el proceso electoral presidencial de 2018.

