Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, descartó su participación como aspiraste presidencial en 2024 al señalar que su carrera política ya llegó a su fin.

La funcionaria, que cumplirá 74 años esta semana, afirmó que después de servir como Ministra de la Suprema Corte y como secretaria de Gobernación ve necesario tomar un descanso después de concluir la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que he trabajado muchos años, muchos, muchos años, así que creo que tengo merecido el descanso, sobre todo que, por cierto, esta semana cumplo ya 74 años. Entonces ya no veo perspectiva política para mí”, enfatizó la funcionaria tras participar en un foro con diputados.

“En mi caso particular, tengo la fortuna de que el presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación. Cuando termine mi función como secretaria de Gobernación, que tenemos secretaria de Gobernación para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar”, añadió.

Las últimas semanas, funcionarios del gobierno del presidente López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México han sido nombrados como los posibles sucesores del tabasqueño.

Esta mañana, por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard reconoció que buscará participar en el proceso de elección del candidato presidencial cuando sea el momento propicio.

Aunque Claudia Sheinbaum no ha manifestado abiertamente su decisión de competir por la candidatura presidencial, diversos círculos morenistas la han posicionado como un prospecto para el encargo en 2024.

El presidente López Obrador afirmó que no le afecta que sus colaboradores tengan aspiraciones a sucederlo debido a que cumplen con su trabajo.

“Todos los que quieran participar, mujeres y hombres están en su derecho y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, la designación del dedo o aquellas frases célebres, legendarias, de que el que se mueve no sale, el que se mueve no sale en la foto, otras hasta más ofensivas, de que está flaca la caballada y todas esas cosas. No, no, no, eso ya no”, afirmó el mandatario federal.

