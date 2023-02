La diputada Margarita Zavala declaró que no ve pruebas de los testimonios presentados en el juicio contra el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, afirmó que el ex presidente Felipe Calderón ordenó proteger al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.

Entrevistada en el Palacio de San Lázaro, la esposa del ex mandatario se reservó su opinión sobre el proceso hasta su conclusión.

“Pues mire, a mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda, y lo demás, pues yo creo que toda la parte de testimonios, como quiera, pues yo no veo que estén ahorita probándolo, pero bueno, pues esperaremos. Yo no opino sobre ese tema hasta que termine”, dijo.

Al rendir este martes su testimonio ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, Veytia aseguró que en un encuentro en 2011 con el entonces gobernador de Nayarit, Ney González, éste le comentó de una reunión “de alta seguridad” en la Ciudad de México, donde el entonces presidente Felipe Calderón y el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, le informaron “que la línea era El Chapo”.

—¿Qué significaba eso?—interrogó la fiscal.

“Pues que también debíamos proteger a esa facción del cártel de Sinaloa que peleaba con los Beltrán Leyva”, respondió el ex funcionario actualmente preso en Estados Unidos.

Milenio