La Secretaría de Turismo de Chihuahua, dio a conocer el nombramiento otorgado por la Organización Mundial de Turismo, quien otorgó un nombramiento de talla global a Creel, como parte del exclusivo grupo de Best Tourism Villages of the World 2022 (Mejores Pueblos para el Turismo), esté 20 de diciembre.

“Desde la creación de la Secretaría de Turismo, la Gobernadora del Estado, Maru Campos Galván, nos instruyó en atender a todo el estado con un sentido humanístico, y hacer de Chihuahua el mejor destino turístico de México.” Comentó Edibray Gómez Gallegos, titular de la dependencia.

“Esto es un logro extraordinario, pues la selección partió de un total de 136 destinos de 57 países, de los cuales solo se lograron 32. De estos, solo dos son en México y uno es por supuesto nuestro adorado Creel, en el corazón de nuestra sierra tarahumara de Chihuahua. Por eso estamos de manteles largos, estamos muy contentos.” Concluyó el Secretario.

Este distintivo es resultado de muchos meses de trabajo de un equipo encabezado por la Secretaría de Turismo y que involucró a otras secretarías y organismos como la Secretaría de Cultura, Coordinación de Gabinete, COEPI, Fodarch, Parque de Aventura Barrancas del Cobre, Tarahumara Sustentable, UMAFOR, CEDAIN, Siné Communar, Rakema, Fundación Llaguno, entre otras.

El nombramiento será entregado los próximos días 27 y 28 de febrero del 2023, en Arabia Saudita.