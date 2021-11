El Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez Domínguez, nombró y tomó protesta a la nueva Directiva del Partido en la cual participan políticos, hombres y mujeres, de varios municipios del Estado.

El dirigente estatal, señaló que la nueva directiva estatal del PRI, debe cambiar la manera de pensar como gobierno, ya que hoy es oposición y como tal debe pensar, siendo una oposición responsable y eso significa, hacer señalamientos firmes a los gobiernos, pero se deberá hacer una propuesta de solución a los problemas de los chihuahuenses.

Domínguez Domínguez manifestó que esta nueva directiva cuenta con personajes de amplia experiencia, en el quehacer político electoral, como también es en lo público.

Finalmente, Domínguez Domínguez nombró y tomo propuesta a los nuevos miembros directivos quienes son:

Secretario de Organización. – Lic. Guillermo Márquez

Secretario de Acción Electoral. – Lic. Agustín Alberto Liceaga

Secretario de Finanza. – C.P Óscar

Secretario de Operación Política. – C. Fernando Martínez Sosa

Secretaria de Planeación Estratégica Profra. Mireya Porras Armendáriz

Secretario Jurídico. – Lic. Efraín Hernández

Jefe de Oficina de Presidencia. – C. José Silveyra Hinojos

Secretario de Comunicación Institucional. – Lic. Adrián Alvarado Gates

Secretaría de Vinculación Empresarial. – Lic. Maurilio Ochoa Millán

Secretaria Adjunta a la Presidencia. – C. Isela Aldonza González Amador

Secretaria de Vinculación con la Sociedad –civil. – Lic. Gabriela Franco Díaz

Secretaría de Adultos Mayores. – Profr. Andrés de la O Ayala

Secretaría con las Instituciones educativas. – Lic. Rosa Carmona Carmona

Secretaría de atención para Municipios en Oposición. – C. Alberto Reyes Rojas

Presidente de la Comisión de Justicia Partidaria. – Lic. Mario de la Torre Hernández

Representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral. – Lic. Andrés Pérez Howlett

Coordinación de Acción Legislativa Local. – Dip. Noel Chávez Velázquez

Coordinación de Afiliación y Registro Partidario. – Profra. Blanca Olivia Valenzuela Anaya