Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo realizó un recorrido por el tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro, en el cual dio inicio a las pruebas preoperativas del reforzamiento y rehabilitación del túnel que comprende 11.9 kilómetros de los 25 que conforman la línea completa, luego de cumplir y concluir con las observaciones y acciones indicadas por parte del comité técnico asesor.

“Este periodo de pruebas estimamos que durará alrededor de 15 o 20 días, de tal manera que al 15 de enero estará ya abierta para que los usuarios pueden circular en este tramo subterráneo”, señaló.

Añadió que posteriormente se estará informando respecto al tramo elevado, el cual también tiene un avance significativo, entre lo que destacan la fabricación del 95% de 33 mil 700 piezas metálicas que se requieren para los trabajos de rehabilitación y reforzamiento; así como trabajos concluidos en 16 de 80 claros y labores simultáneas en 70 claros más.

“El Metro es el sistema masivo de transporte más importante de la ciudad, es la columna vertebral”, destacó.

A pregunta de un medio de comunicación, acerca de que la oposición ha politizado el trágico incidente de la Línea 12, Claudia Sheinbaum aseguró que, “los opositores no hacen otra cosa más que criticar porque no hacen propuestas, es parte de su problema. (…) Yo no creo que tenga un costo político, cuando uno hace su trabajo, lo hace con convicción, con verdad y con transparencia, no tiene por qué tener un costo”, afirmó.

“Nosotros estamos invirtiendo en el Metro, lo que no se invirtió hace muchísimo tiempo”, ejemplo de ello, detalló, es la renovación integral de la Línea 1 del Metro con 53 años de existencia, Proyecto Metro- Energía, que integra la construcción de la nueva subestación de alta tensión para proveer de energía eléctrica a las Líneas1, 2 y 3, la más robusta, grande y moderna de país, la construcción y puesta en operación del nuevo Puesto Central de Control (PCC); aunado a la rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12; además de todo lo el programa de mantenimiento que requiere el Metro.

En su intervención, Guillermo Calderón, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) destacó que entre las acciones de reforzamiento y rehabilitación del túnel destaca el mejoramiento de la subbase, la sustitución de balasto por material de mayor dureza y la sustitución de 7 curvas.

“Tenemos garantía absoluta de la integridad del túnel, el túnel como estructura, como obra civil está garantizada y en buenas condiciones para su operación”, afirmó.