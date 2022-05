La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reaccionó tras el tiroteo registrado en una escuela primaria de Texas.

“Ya basta”, fue parte del mensaje que dio la vicepresidenta durante una reunión con medios de comunicación.

Harris, visiblemente afectada por el ataque, aseguró que como nación deben tener el “coraje para actuar” ante este tipo de hechos.

"Our hearts keep getting broken," Vice President Kamala Harris says in delivering remarks on the Texas elementary school shooting where at least 14 children and one teacher was killed.

"Enough is enough. As a nation, we have to have the courage to take action." pic.twitter.com/is8giL1T1U

— CBS News (@CBSNews) May 24, 2022