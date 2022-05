Continúan saliendo más datos del tiroteo suscitado en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, que dejó como saldo 21 muertos, entre ellos 19 niños y dos maestras.

A seis días de lo ocurrido, a través del programa Good Morning America, de la cadena ABC, se difundieron nuevos videos y audios durante el ataque perpetrado por un joven de 18 años.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el medio de comunicación estadounidense, se observa como elementos de seguridad evacúan a los estudiantes, trabajos que llevaron incluso a los uniformados a romper ventanas para salvaguardar la integridad de los menores.

Mientras que los audios, dan evidencia de la situación que se suscitaron durante el tiroteo.

“Habitación 12, ¿podemos… hay alguien dentro del edificio…?. El niño advierte que está en la habitación, llena de víctimas. Lleno de víctimas, en este momento”.

Asimismo, reveló el testimonio de uno de los estudiantes, Daniel garza, quien detalló que su maestra Elsa Abala indicó a los niños esconderse y guardar silencio.

“Ella cerró la puerta rápidamente y estaba corriendo y le dispararon. Se tiró al suelo y estaba haciéndose la muerta”, dijo.

Bajo presión para que actúe tras la masacre en Uvalde, el presidente estadounidense, Joe Biden prometió el lunes «seguir presionando» por una regulación más estricta de la venta y tenencia de armas de fuego, algo difícil dada la estrecha mayoría demócrata en el Congreso.

Biden, que visitó el domingo la localidad de Uvalde en el estado de Texas y pasó varias horas con los familiares de las víctimas del tiroteo que se saldó con 21 muertos, dijo que «el dolor era palpable”.

New video emerges in deadly Texas school shooting as Justice Department begins reviewing police response. @marcusmoore reports. https://t.co/PFRbT5aDRC pic.twitter.com/wzzZbw874m

— Good Morning America (@GMA) May 30, 2022