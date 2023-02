By

Por su ejemplar desempeño en el estudio de su profesión, tres alumnos enaltecieron el nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) al ser acreedores del Tercer Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil, entregado por Alianza Médica, la fraternidad que por 25 años se le ha caracterizado por su influencia a nivel mundial.

Yareli Lizbeth Rojas Salazar, de noveno semestre, Jorge Gustavo Rojas Salazar, de tercer semestre y Emiliano Gómez Montañez, de noveno semestre, se encargaron de encumbrar los valores de la Licenciatura en Médico Cirujano de esta casa de estudios de entre más de 3,315 educandos de 104 universidades de México y Latinoamérica.

Igualmente, demostraron el papel que juega el médico en formación dentro de la sociedad para la construcción de un nuevo modelo de salud más eficiente y humano.

Para llegar a este reconocimiento, los estudiantes tuvieron que superar cinco etapas. La primera consistió en la Serie Médica, Fundamentos teóricos-prácticos de atención médica a distancia.

La siguiente etapa fue de ensayos de media cuartilla, pero en esta ocasión desarrollaron tres sobre los siguientes temas: Meta biomedicina y el gran espíritu de la medicina; La importancia del mindfulness para el médico en formación y su aplicación en la práctica de la clínica diaria y ¿Cuál es el papel actual de la microbiota, en la regulación de la homeostasis integral del ser humano?

Posteriormente, se dieron a la tarea de realizar tres Formaciones Asistidas para una Salud Total (FAST), las cuales fueron en video streaming a la población en general, como dinámica para promover la educación y sensibilización en la salud.

En la etapa de entrevistas, los participantes tuvieron el privilegio de ser interrogados por miembros de líderes nacionales de Alianza Médica y Grandes Maestros de la Medicina en México sobre meta biomedicina, así como con el doctor Mario Acosta Mejía, presidente internacional de Alianza Médica y Cob Prometeo Health Group.

Una vez superadas estas etapas, los 20 finalistas -entre ellos los tres juarenses- presentaron en equipos de cinco, una disertación ante cientos de líderes médicos del país y del mundo.

Este proyecto es respaldado por organizaciones internacionales como el Japanese Medical Institute (Tokio, Japón); Cob Prometeo Health Group (México); Charisma University (México); The New York Academy of Sciences (Nueva York, Estados Unidos) y la Universidad Albert Einstein (México).

Los tres ganadores de la Autónoma de Ciudad Juárez se harán acreedores a un año de beca dentro de la plataforma Professional Master Class y un viaje todo pagado para recibir su premio en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts.