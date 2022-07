El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia denunció este sábado el comportamiento “escandaloso” de una cónsul noruega cuyas declaraciones insultando a los rusos fueron difundidas a través de un vídeo que se hizo viral en las redes sociales.

El video fue divulgado por el canal Mash en Telegram, en el se ve a una mujer presentada como Elisabeth Ellingsen, cónsul noruega en Murmansk -al noroeste de la ciudad-, donde se le ve gritando “Odio a los rusos (…) vengo de Escandinavia, no soy una simple mujer rusa, estoy acostumbrada a la limpieza”, señaló.

Los hechos sucedieron luego de que en la recepción de un hotel en Murmansk se le pidiera esperara un poco, pues su habitación aún no estaba lista ocasionando que la diplomática reaccionara de esta manera.

Acompañado del mensaje “Aquí hay una lección de tolerancia europea para los empleados de un hotel en Murmansk por parte de la cónsul noruega Elisabeth Ellingsen”, el video fue visto más de 460 mil veces seis horas después de su publicación.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia está considerando una respuesta a este escandaloso acto de odio, nacionalismo y xenofobia”, señaló la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zajárova, en Telegram.

“Salvo si la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega llega antes que la nuestra. Lo cual sería correcto”, agregó Zajárova.

Por su parte, la diplomacia noruega señaló que “lamenta profundamente” este incidente, la cancillería escandinava indicó a la AFP que los sentimientos expresados no reflejan la política o la actitud noruegas hacia Rusia y el pueblo ruso, añadió que el ministerio estaba tratando el incidente “a través de los canales apropiados”.

Según la web de la Embajada de Noruega en Moscú, el Consulado General de Noruega en Murmansk está cerrado de manera temporal desde el 1 de julio debido a la “difícil” situación en las relaciones bilaterales.

El Ministerio de Exteriores noruego no precisó si el incidente que involucró a la cónsul había ocurrido antes o después del cierre temporal del consulado.

"I hate Russians"-the consul of Norway, Elisabeth Ellingsen,threw a tantrum in Murmansk cause the cleaning of her room “took way too long".This is a diplomat of a large European state

Imagine what would happen to the woman if she said the same about the "Jews","Arabs"or"Asians". pic.twitter.com/Zbj3TZEpJB

— Momo (@MoMoSaSaBack) July 30, 2022